Bahçeli kendi otobüsünü Bolu’ya yolladı

Haber: C. Kutay Aykan

Son haftalarda çıkan ittifak tartışmalarını yapılan kesin ve net açıklamalarla reddeden Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Teşkilatında Kadın Kolları sahaya indi. MHP MYK Üyesi Ahmet Yılmazer ve MHP İl Başkanı Cihan Başaran’ın da katılımıyla geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya gelen Kadın Kolları Teşkilatı 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına başladı.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim çalışmalarında kullandığı “Hilal 1” plakalı otobüs Bolu’ya gönderildi. Böylelikle seçim otobüsünün MHP İl Başkanlığı binası önüne çekilmesi ve binaya 3 hilalli MHP bayrağının çekilmesi; İl Başkanı Cihan Başaran’ın “ittifak yok” açıklamasından sonra ulusal bir gazetenin Bolu’da adayın çekileceğine dair haberine net bir cevap oldu.