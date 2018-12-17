Haber: Aysun Beykoz

MHP’nin seçimi kazanma ihtimalinin olduğu İlçelerden olan Dörtdivan’da aday belirleme süreci devam ederken MHP Dörtdivan Belediye Başkan aday adayı Durmuş Ünal, Ankara’da Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Durmuş Ünal,“Bize görev verilmese de verilse de biz bu davanın birer neferiyiz. Çocukluk çağımızdan itibaren yürüdüğümüz bu yolda olmak bizim için en büyük şereftir. Bugün doğup büyüdüğüm ve gelecek adına hayaller kurduğum memleketim Dörtdivan için bir yola çıktık. Bu yolda ne karar verilirse verilsin, biz ne hayallerimizden nede yolumuzdan vazgeçeriz. Bu doğrultuda Genel Başkanımız Liderimiz Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek duasını aldık ve selamlarını Dörtdivan’ımıza getirdik” dedi.