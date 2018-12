31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde mahalle muhtarlığı adayları da çalışmalarını hızlandırdı. Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı İhsan Taslamacıoğlu da bir açıklama yaparak Bahçelievler’de mahalle sakinleri ile her an diyalog halinde olarak güzel çalışmalar yapmak istediğini belirtti. Muhtar Adayı Taslamacıoğlu açıklamasında, “1983’ten beri Bahçelievler Mahallesi sakiniyim. 35 yıldır mahallemde kendimi tanıtmaya, göstermeye çalıştım. Mahallelinin teveccühleriyle birlikte 2 dönem seçimlere girdim. En son 2011 seçimlerinde Bahçelievler Mahallesinde 4887 seçmenimiz vardı. Bunlardan yaklaşık 600 seçmenimiz oy kullanmadı. 4250 civarında olan seçmenimizin oy kullandığı seçimlerde 7 oyla seçimleri kaybettim. Bahçelievler’de güzel bir çalışma ile muhtarlık yapmak istiyorum. Seçildiğim an itibariyle devamlı hizmet etmek istiyorum. Bu hizmetimi apartman yöneticileriyle, azalarım ile birlikte, vatandaşlarımız ile devamlı diyalog kurarak, onların dert ve sıkıntılarını dinleyerek yapmak istiyorum. Tabi şu an yapılıyor ancak ihtiyaç sahibi ailelere daha çok yardımcı olmaya çalışacağım. Daha fazlasını yapmak için gayret göstereceğim. Bahçelievleri çok güzel bir çizgiye taşımak istiyorum. Elimden gelen çalışmaları yaparak muhtarlığımı 5 sene içinde güzel bir şekilde tamamlamak istiyorum. Mahallelinin teveccühleri olursa çalışmalarımı gerektiği şekilde yapacağım” dedi.