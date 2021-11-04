Bahçelievler’e yeni dönel kavşak



Haber: Uğur Balaban

Şemsi Ahmet Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği ışıklı kavşağa, dönel kavşak yapımı için start verildi. Dönel kavşak yapımı için önce yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Yaya kaldırımları sökülerek, dönel kavşak alanında araçların rahatça dönüş yapabilmesi amaçlanıyor. Bolu Belediye ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede trafik akışı yaklaşık 3 gün kapalı kalacak. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, çevrede gerekli işaretlemeleri yaparak bölgeye araç girişleri engellendi.

“YARIN DÖNEL KAVŞAK ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKTIR”

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme açıklamasında, “ Atatürk Bulvarı Polis Merkezi kavşağında, Belediye ekiplerinin yürütmüş olduğu DÖNEL KAVŞAK çalışması mevcut olup,gerekli işaretlemeler yapılmış ve Atatürk bulvarının cici taksi alt geçitten polis merkezi istikametine olan güzergahı ile Şemsi Ahmetpaşa caddesinden her iki yönden kavşağa girişler trafiğe kapatılmıştır,bu gün için sadece iş makinaları ile çalışma alanındaki kaldırımların ve kavşaktaki sinyalizasyonun sökülmesi çalışması yapılacak olup,yarın dönel kavşak çalışmalarına başlanacaktır” ifadelerine yer verildi.