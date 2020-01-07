Bahçeli’nin Başdanışmanı Bolu’ya geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Bolu Ülkü Ocakları ve TÜRKAV Bolu Şubesinin davetlisi olarak Bolu’ya gelecek. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Kültür Merkezi Mavi Salonda 8 Ocak Çarşamba günü saat 18.30’da düzenlenecek etkinliğe katılacak MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, katılımcılara “Milli Kültür, Milli Kimlik ve Milli Şahsiyet Üzerine Düşünceler” adlı konferans verecek.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR”

Düzenlenecek etkinlikle alakalı bir davet mesajı yayınlayan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı, Prof. Dr. Ruhi Ersoy Bolu’ya geliyor. Bolu Ülkü Ocakları ve TÜRKAV Bolu Şubesi’nin davetlisi olarak ilimize gelecek olan Prof. Dr. Ruhi Ersoy, BAİBÜ’de konferans verecek. Tüm vatandaşlarımızı davetlidir” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2020, 13:45