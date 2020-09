Bahçeşehir, resmen Bolu’da

Haber: N. Halid Altundal

Kaliteli hizmet anlayışı ile adından sıkça söz ettiren başarılı eğitim kurumu Bahçeşehir Koleji, Bolu Kampüsü için bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtım toplantısına Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, Bahçeşehir Kolejİ Bolu Kurucu Temsilcileri Hasan Kurşu, Alpaslan Nalbant, Genel Müdürü Mustafa Uçan ve Kampus Müdürü Suna Özçelik katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, uzun süredir Bolu’da kampüs açmak istediklerini belirterek, “Hem Bolu’da bulunmakla ilgili hem de spora, sanata dair, eğitimle entegre yapacağımız işler ilgili bir an önce Bolu’da olmak istiyorduk. Bu seneye kısmet oldu. Bu süreçte Bolu’da Bahçeşehir bayrağını dalgalandırmak üzere maddi ve manevi emek veren kurucu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarında farklı şehirlerde kaliteli eğitimi bütün çocuklarımız ile buluşturmak istiyoruz. Özel bir dönemde bu kampüsü açıyoruz. Özel bir dönemde 2020-2021 eğitim dönemine başlıyoruz. Her yıl olduğundan farklı heyecanlar yaşıyoruz. Eğitimciler olarak bu yıl çocuklarımızdan fiziken ayrı kaldık. Mart ayından bu yana öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecine devam ediyoruz. 17 Ağustos tarihinden itibaren okul öncesi birimlerimiz ile 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencilerimizle ve 5 yaş üstü yani 1. Sınıfa geçecek hazırlık sınıfı öğrencilerimizle farklı çalışmalar için bir araya geliyoruz. Bahçeşehir Koleji olarak uzaktan eğitim sürecini başarılı bir şekilde yürütüyoruz” diye konuştu.

DAĞ: “ARZUMUZ 21 EYLÜL’DE ÖĞRENCİLERİMİZİ SINIFLARDA GÖRMEK”

En temel motivasyonlarının çocukların okullarda eğitimde alması olduğunun altını çizen Özlem Dağ konuşmasının devamında, “Bolu kampüsümüz hem sosyal mesafe, hem hijyen ve güvenlik önemlerini hem de şuan ki süreçte yer alan ekibimizin bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitilmesiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Bahçeşehir Koleji olarak tüm Türkiye’de aynı süreci yürüttük. Okullarımızı uzaktan eğitim sürecinde de yüz yüze eğitim için fiziken hazırladık. Yeni dönemin ihtiyaçlarına göre, yeni kampüs yaşamına göre öğrencilerimiz için hazırlandık. Her şeyden daha önemlisi farkındalık, bilgi sahibi olmak ve bilinçlenmektir. Öğrencilerimizi bu yönde geliştireceğiz. Akademik takvimden önce özellikle sınav gruplarına ilk derslerimizde bu ‘yeni döneme nasıl hazırlanırız’ hakkında bilgilendireceğiz. Bizim arzumuz 21 Eylül’de tüm öğrencilerimizi tüm Türkiye’de sınıflarda görmek. Biz bunun için hazırız” dedi.

“YAPAY ZEKA TABANLI BİR DİJİTAL PLATFORM OLUŞTURDUK”

“Uzaktan eğitim demek canlı dersler ile yüz yüze eğitim yapmaktan ibaret değildir” diyen Dağ konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “Uzaktan eğitim çok sağlam bir içerikle öğrenciyi merkeze alan bir metotla, dijital platformlar ve içeriklerle öğrencinin eğitim-öğretim sürecine zamandan ve mekandan bağımsız haline getirmektir. Öğrencinin istediği zamanda, istediği yerden webaba bağlanarak, web sitesi üzerinden içeriklere ulaşabilmesidir. Bu içerikler dersler, konu anlatımları, soru içeriklerinden ibaret değil. İçeriğinde animasyonlar, sınavlar, kitaplardaki konulardan materyaller içermeli, rehberliğe dair bilgiler içermelidir. Her şeyden önce öğrencinin kendi kişisel çalışma planını yapabileceği bir alt yapı içermelidir. Bahçeşehir Koleji olarak yapay zeka tabanlı bir dijital platform oluşturduk. Bizler bu platformu pandemi dönemi için oluşturmamıştık. Eğitim-öğretim döneminin uzaktan eğitimini desteklemek için oluşan bir platformu. Pandemi döneminde tamamen tam zamanlı eğitim-öğretim için kullanıldı. Pandemi sürecinde platformumuz daha çok geliştirildi. Yeni içerikler eklendi. Sanat, spor, uygulamalı dersler eklendi. Akademik içerik sadece Matematikten ya da Fen Bilgisinden ibaret değildir. Tüm öğretmenlerimiz çocuklara daha fazla bilgi aktarabilmek için her şeyi yeniden gözden geçirdiler. Bu süreçte yeni materyaller geliştirerek öğrencilerine ulaştılar.”

ÇETİN: “BOLUSPOR’A BAHÇEŞEHİR KOLEJİ OLARAK ÇOK CİDDİ KATKILARIMIZ OLACAK”

Dağ’ın ardından sözü alan Bahçeşehir Koleji Bolu Kampusü Kurucu Temsilcisi Musa Çetin ise yaptığı konuşmada,“Doğduğum, büyüdüğüm şehirde Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sayılı bir eğitim kurumu olarak sizlere, velilere ve öğrencilerimize eğitim öğretim faaliyeti vermekten dolayı çok mutluyum. Bolu’ya hem eğitim olarak hem de spor olarak birçok faaliyetlerde bulunacağız. Bu arada Boluspor’a Bahçeşehir Koleji olarak çok ciddi katkılarımız olacağını buradan söylemek istiyorum. Bahçeşehir kolejinin basketbol 1. ligde basketbol takımımız var. Genel Müdürümle de görüştük. Buraya getirip bir alt yapısını kurmak çok istiyoruz. Buna uygun bir kompleksimiz var. Bu şekilde Bolu’ya hem spor anlamında hem de kültürel anlamda katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu binanın yapımında çok emeği olan Serdar Makine ve Çetin Kumaş’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.