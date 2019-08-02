Bahçesinde tilki besliyor

İlimizin tanınmış simalarından Yusuf Cebe, ormanlık alanın yakınında bulunan evinin bahçesinde 4 tilki besliyor. Vahşi hayvanları her gün besleyen Cebe, “tilkilerle özel bir ilişki kurduk” dedi.

Bahçesinde tilki besliyor

HABER: Erdal Tanrıverdi

Cebe, Akkayalar mevkiindeki evininin çevresinde 4 tilki yavrusu fark etti. Evinin yakınında gezinen tilkilere ekmek vermeye başlayan Cebe, yavruların kendisine yaklaşması üzerine hayvanları beslemeye devam etti. Cebe, özellikle akşamüzeri gelen tilki yavrularını elleriyle beslediğini ifade ederek "Onların güzel ve masum duruşlarına seyirci kalamazdım. Ekmek ve çeşitli yemek artıklarını önce uzaklara koydum. Gün gün eve yaklaştırdım. Her defasında da geldiler. Bana alıştılar ve kaçmıyorlar." dedi.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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