BAİBÜ, “19 Mayıs İçin Evde Çal” Projesine Katıldı

Haber: N. Halid Altundal

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ney ve Tanbûr Sanatçısı Murat Salim Tokaç solistliğinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı proje koordinatörlüğü ile gerçekleşen “19 Mayıs İçin Evde Çal” etkinliği, genç sanatçılarımızın katılımı ile 19 Mayıs kutlamalarımıza güzel bir anlam kattı. Tanburi Cemil Bey’in sevilen eserlerinden biri olan “Sevdim seni Ey İşvebâz”, Orhan Şallıel’in yaylı sazlar orkestrası için yaptığı çok sesli düzenlemesi ile farklı ülke ve şehirlerimizdeki sanatçılarımızca seslendirilerek titiz bir teknik çalışma ile proje tamamlandı.

Türkiye’de ve yurtdışında müzik sanatımızı defalarca temsil eden Halk Ezgileri Orkestrası’nın 15 farklı kurumdan sanatçılarla gerçekleştirdiği projede Üniversitemiz, Eğitim Fakültesi GSE Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece ve Öğr. Gör. Savaş İnciroğlu tarafından temsil edildi. Ece projeyle ilgili olarak; “Mustafa Kemal Atatürk’ün müzik ile ilgili düşüncelerinin vücut bulduğu bu projede, müziğin birleştirici gücü farklı ülke ve şehirlerde olsak da bizleri bir araya getirdi. 19 Mayıs’ın etrafında toplandığımız bu güzel günde Üniversitemizi böyle büyük katılımlı bir projeyle temsil etmekten büyük bir onur duyduk” şeklinde konuştu.