BAİBÜ 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni Çevirimiçi Yapıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Çevrimiçi Açılış Töreni gerçekleştirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle online yapılan tören, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Törende, ilk dersi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, “Karabağ’daki Zaferin Stratejik Sonuçları ve Türkiye’yi Kuşatma Planlarının Çöküşü” konusunda verdi.

2020-2021 Akademik Yılı’nın hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Rektör Alişarlı, “Pandemi nedeniyle oluşan bu sıkıntılı zamanları, topyekün dayanışma içerisinde atlatacağız. Özverili çalışmaları nedeniyle özellikle sağlık çalışanlarımıza Allah’tan sabır ve kolaylıklar, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin tüm birimleriyle bu salgınla mücadelesini tüm dünya takdirle izlemektedir. Bu zorlu günlerin geride kalacağına gönülden inanıyoruz. Nitekim Sayın Sağlık Bakanımız da müjdeli haberlerin yakın olduğunu ifade etmektedirler. Salgın önlemlerine hep birlikte uyalım. Maske, mesaje, hijyen kuralları başta olmak üzere tedbirlere uyalım ve bunları ailemize, çevremize telkin edelim. Bu bilinç, sadece öğrencilerimiz için değil, kendim dahil olmak üzere burada bizleri dinleyenler için de geçerlidir. Bu basit kurallara uyarak, hep birlikte mücadele ederek, salgının üstesinden geleceğiz ve hepimizin özlemi olan o güzel günlere döneceğiz inşallah.” dedi.

Konuşmasında öğrencilere hitap eden Rektör Alişarlı, “Değerli öğrencilerimiz, zor bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Sizlerin, kampüslerinize, arkadaşlarınıza, eğitim-öğretim ortamlarınıza kavuşmak istediğinizi gayet iyi biliyoruz. Bizler de sizleri çok özledik. Bu süreci en az etkiyle atlatmak için sizlerden ricalarım olacak. Eğitim süreçlerinin yüz yüze olması en ideal yöntemken, uzaktan öğretimin elbette bazı zorlukları hepimizce malum. Öncelikli olarak, derslerinize katılmayı ihmal etmeyin. Ödevlerinizi zamanında yapın. Haftaya malum ara sınavlarımız başlayacak. Sınavlara iyi çalışın. Boş kalan vakitlerinizde, alanlarınız ağırlıklı olmak üzere, araştırma ve okumalar yapın. Kültür ve sanat alanları başta olmak üzere, genel kültürünüzü artırarak, kendinizi geliştirmeye devam edin.” diye konuştu.

REKTÖR ALİŞARLI: “SALGIN SONRASI İÇİN, TÜM GÜCÜMÜZLE ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK PROJE HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ.”

“Üniversite olarak, öğrencilerimizin geleceğine odaklı projeleri önemsiyor ve üretiyoruz.” diyen Rektör Alişarlı, özetle “Bu kapsamda, özellikle Kariyer Merkezimiz çalışmalarına hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Yetenek Kapısı’na kayıt yaptıran öğrencilerimiz ve mezunlarımızın, kamu ve özel sektör birimleriyle hem staj hem de istihdama dönük olarak buluşmaları daha önceden sağlandı. Salgın öncesi dönemi bu şekilde geçirdik. Salgın dönemi sonrasında da siz değerli öğrencilerimiz için, tüm gücümüzle önemli hazırlıklar yapıyoruz. Sizlerin aktif görev alacakları ve faydalanacakları ofisler kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Genç Ofis’i, İşKur ile İş Kulübü Ofisi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Yetenek Kapısı, Staj Seferberliği Ofisi, Kariyer Ofisi ve Etkinlik Salonları hazırladık. Bu imkanlar ile siz değerli öğrencilerimiz ve mezunlarımız, eğitim, kültür, sanat, tiyatro ve spor alanlarındaki faaliyetleri yapabilecek ve sosyal birçok projeye imza atacaksınız. Özellikle bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk, manevi gelişim ve gönüllü çalışmalar gibi sosyal projelerinizi, kurduğumuz ofislerden gerçekleştirebileceksiniz. Kampüsümüze yeni öğretim mekanları kazandırıyoruz. İlahiyat Fakültesi ek binası, Merkezi Derslik binası ve inşaatı devam eden Mengen Meslek Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi binaları bittiğinde öğrencilerimiz ferah, modern binalarında eğitim ve öğretimlerini sürdürecekler.” ifadelerini kullandı.

Rektör Alişarlı, sözlerini “Son yıllardaki ulusal ve uluslararası üniversite performans sıralamalarında elde edilen başarılardan gurur duyuyor, bu başarılarda emeği geçen tüm değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, BAİBÜ ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum. Konuşmama son verirken, üniversitemize katkıları olan Büyük Hayırsever Merhum İzzet Baysal başta olmak üzere tüm hayırseverlerimizi, özellikle Sayın Ali Ericek Beyefendiyi, Süreyya Astarcı Beyefendiyi, Merhum Yaşar Çelik ve Merhum Şerafettin Erbayram’ı saygıyla ve şükranla anıyorum. Yeni Akademik Yılımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum.” diyerek tamamladı.

İBV BAŞKANI AHMET BAYSAL: “YENİ AKADEMİK YILIN, TÜM DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE KIYMETLİ HOCALARIMIZA, SAĞLIK VE BAŞARI GETİRMESİNİ DİLİYORUM.”

İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal ise, videolu mesajında özetle “Bugün üniversitemizin 2020-2021 Akademik Yılı’na, sanal ortamda da olsa başlayabilmesini öğrenmekten ve bu vesileyle birkaç dakika da olsa aranıza katılabilmekten çok mutlu oldum. Akademik Yılın sonunda, inşallah, dünyayı saran bu pandemi salgınını atlatmış oluruz da, daha sonraki yıllarda yeniden karşılıklı eğitime devam etme imkanı buluruz. Bu vesileyle, yeni Akademik Yılın, tüm değerli öğrencilerimize ve kıymetli hocalarımıza, sağlık ve başarı getirmesini diliyorum. Sayın Rektörüm Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı da, yeni bir Akademik Yıl’a daha kavuşmuş olmasından dolayı tebrik ediyorum. Yalnızca bu vesileyle hatırlatmak isterim ki, vakfımızın üniversitemize armağan edeceği Mengen Gastronomi Fakültesi programına göre, 2021 yılında; Hukuk Fakültesi de gene programına göre, 2022 yılında üniversitemize teslim edilmiş olacaktır. Her iki konuda da üniversiteyle müşterek çalıştığımız bilinmektedir. Yeni Akademik Yılın tekrar üniversitemize, gençlerimize ve hocalarımıza hayırlı olmasını diliyor, sanal da olsa katılan herkese teşekkürlerimi, minnet, şükran ve sevgilerimi sunuyorum.” ifadelerinde bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ise konuşmasında, “2020-2021 Akademik Yılı’nın ülkemize, milletimize, üniversitemize, hocalarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Üniversitemize, dünya üniversiteleri arasında yüksek başarılar temenni ediyorum. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altında tutan koronavirüs salgını sebebiyle zor şartlarda da olsa kesintisiz eğitim büyük önem arz etmektedir. Uzaktan eğitim elbette ki yüz yüze eğitimin sağladığı kaliteyi sağlama imkanından mahrumdur. Bununla beraber, en kısa zamanda yüz yüze eğitimin de gerçekleşeceğini umut ve temenni ediyorum. Sevgili öğrenciler, bizler sizleri çok özledik. Eminim sizler de üniversitenizi ve eğitim hayatınızı çok özlediniz.” dedi.

VALİ AHMET ÜMİT: “BAİBÜ, İLİMİZİN EN DEĞERLİ MARKALARININ BAŞINDA GELMEKTEDİR.”

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 32 bini aşkın öğrencisi, 1500’den fazla akademik personeli, 17 fakültesi, 15 Araştırma Merkezi, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitüsü olmak üzere toplam 42 ayrı birimi ile ülkemizin en önemli üniversitelerinden birisi olduğunu vurgulayan Vali Ümit, “Yine ilimizin en değerli markalarının başında gelmektedir. Diğer yandan toplam 10 bin 590 yatak kapasiteli 11 devlet yurdumuz ve 24 özel yurdumuzdan, öğrencilerimizin iaşe ve ibate ihtiyaçlarını büyük oranda, modern şekilde karşılıyoruz. Dünya genelinde üniversitelerde okuyan yabancı öğrenci sayısı her geçen gün azalırken, ülkemizi ve ilimizi tercih eden yabancı öğrenci sayıları her geçen gün artmaktadır. Üniversitemiz, 1325 yabancı öğrenci tarafından tercih edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Vali Ümit, konuşmasına şöyle devam etti: “İnsanlık tarihinin en kadim topraklarında yaşayan bir millet olarak, maziden atiye kurduğumuz köprünün zenginliklerinin tamamına sahip çıkacak nesillere ihtiyacımız bulunmaktadır. Gönül dünyamızı zenginleştirmemiz, en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Sadece maddi zenginliği olan, ama gönül dünyası fakir olan birçok millet, dünya üzerinde ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. İnsanlık tarihine baktığınızda, maddi zenginliği olmakla beraber, gönül dünyasını zenginleştirmeyen nice milletlerin acı şekilde yok olduğunu görüyoruz. Biz, şanlı bir tarihin, büyük bir devletin, yüce bir milletin evlatları olarak, bu topraklarda yaşayan her evladımızın medeniyetimizi, kültürümüzü, tarihimizi, bizi biz yapan değerlerimizi en iyi şekilde bilerek yetişmesini istiyoruz. Bu gayretle yaşamalıyız. Malazgirt’ten Niğbolu’ya, Mercidabık’tan Çanakkale’ye, İstiklal Savaşı’ndan 15 Temmuz’a gelinceye kadar, nasıl bu topraklar canla başla savunan insanlar tarafından muhafaza ve ihya edilmiş ise, aynı şekilde yeni nesillerimizin de aynı değerlerle donanmış olarak yetiştirilmesi büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bilim ve teknolojinin yolunda, kültür ve medeniyetimizin izinde, inancımızın temel bilgilerine vakıf nesillerimiz olduğu sürece, tüm insanlığa, tarihte olduğu gibi bundan böyle de medeniyet ışıkları sunmaya devam edeceğiz. Zira biliyoruz ki, manevi zenginlikten mahrum olan beden bir ceset gibidir. Yine, manevi zenginlikten mahrum bir beyin de robot hükmündedir. Onun için tarihimiz, gelenek göreneklerimiz, milli ve manevi değerlerimiz olmazsa olmaz şartlarımızdır. Bunları bilim ve teknoloji ile birleştirdiğimizde, dünya üzerinde ihtişamlı yerimiz her geçen gün güçlenerek devam edecektir.”

“PANDEMİ TEDBİRLERİNE HEP BERABER, BİRLİKTE UYMAYA DEVAM EDELİM.”

Koronavirüs pandemisi ve ilimizde alınan tedbirler hakkında da bilgi veren Vali Ümit, “Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı kabinemiz ve pandemi kurulları, ilimizin pandemi kurulu ve Valiliğimizin öncülüğünde, ilimizde genel olarak tedbirleri aldı ve almaya devam etmektedir. Kanuni Sultan Süleyman’ın çok meşhur bir sözü vardır: ‘Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi. Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.’ Maalesef o sıhhatte sorun olduğu için, tüm dünya üzerinde insanlar, koronavirüsle çok büyük mücadeleler içindedir. Hamdolsun, biz dünya geneline baktığımızda, en iyi 10 devletin içerisinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bu noktadaki yerimizin devam etmesi için, ülkemiz genelinde yerelde ve genelde alınmış olan tedbirlere hep beraber uymamız halinde ancak yerimizi koruyabiliriz ya da daha da iyileştirebiliriz. Maalesef her gün ülkemiz genelinde insanlarımızı koronavirüs dolayısıyla kaybediyoruz. Genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demiyor. Kime gelirse, çok ciddi etkiler bırakıyor. Onun için özellikle, maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere, üniversitemizin dahi online sistemle açıldığını göz önünde bulundurarak, olayın ciddiyetini bir kez daha göz önünde bulundurarak, konuya ehemmiyetle yaklaşmamız ve tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Her evde yaşlılarımız var. Onlar bizim duayenlerimiz ve devletimize, milletimize, bizlere karşı görevlerini yaptılar. Onlar bizim hizmetlerimizi bekler. Bu hizmetleri sunabilmemiz için, yaşlılarımızın daha huzurlu olabilmeleri için tedbirleri uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, diğer yanda kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız maalesef koronavirüsten çok daha fazla etkilenmektedir. Maalesef kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımızın yüzde 80’inden fazlası, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Tedbirlere uyarak, bugünlerin de geçeceğini bilerek, sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle eğitim öğretimimizi sürdürmemiz gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Törene önceden belirlenmiş programları nedeniyle katılamayan; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yeni akademik yılın hayırlı olması dileklerini ilettikleri tebrik mesajları okundu.

AZERİ BESTECİ FİKRET AMİROV’UN “1001 GECE” BALESİ MÜZİKLERİNDEN MİNİ PİYANO RESİTALİ

Açılış konuşmalarının ardından, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından, İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde hafta içinde çekimleri yapılan, Dr. Öğr. Üyesi Mehriban Aliyeva’nın, Azeri Besteci Fikret Amirov’un ünlü eseri “1001 Gece” balesinden parçalar icra ettiği piyano resitalinin videosu yayınlandı. Mini resitalin ardından ise, akademisyenlere belgelerinin takdim edildiği ödül töreninin videosu yayınlandı. Törende, “Profesör” unvanı almaya hak kazanan 27 akademisyene Profesörlük Belgeleri, TÜBİTAK 2019 Yılı Proje Döneminde başarılı projelere imza atan 27 akademisyen ile uluslararası yayınlarıyla Nature Index sıralamasında üniversitemizin isminin üst sıralara yükselmesine katkı sunan 5 akademisyene teşekkür belgeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından takdim edildi.

BAİBÜ 2020-2021 AKADEMİK YILI’NIN İLK DERSİNİ, CUMHURBAŞKANLIĞI SOSYAL POLİTİKALAR KURULU ÜYESİ DR. MURAT YILMAZ VERDİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Çevrimiçi Açılış Töreni’nde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, “Karabağ’daki Zaferin Stratejik Sonuçları ve Türkiye’yi Kuşatma Planlarının Çöküşü” konusunda ilk dersi verdi.

Son 8 senedir Türkiye’nin, çok ciddi iç ve dış politikalarla karşılaştığını vurgulayan Dr. Murat Yılmaz, “Milli Mücadele’den bu yana ortak bir payda içerisinden baktığımızda bu durum, Türkiye’nin milli egemenliği ve milli menfaatleridir. Bunların korunmasını esas alan, Türkiye’deki iktidarıyla muhalefetiyle herkesi rahatsız eden bir kuşatma hali söz konusu. Bunun, iç ve dış politikada muhtelif ayakları karşımıza çıktı. Bunlarla ilgili farklı bakış açıları olabilir, bunları ayıklayarak konuşuyorum. Tabii ki bu tür ihtilaflar, demokrasinin ve toplumun dinamizmini temin eder. Türkiye, bu olgunluğa erişmiş bir ülkedir. 200 yıl gibi uzun bir süredir devam eden modernleşme çabalarının sonucunda, çok partili hayatı, demokrasinin icaplarını içselleştirmiş bir olgunluk içerisindedir. Bunların dışında kalan kısma baktığımızda, dünyada Soğuk Savaşı takiben yaşanan gelişmeler neticesinde, Türkiye’nin etrafında dondurulmuş kriz konuları ki Karabağ’da bunlardan biri, yeniden gündeme geldi. Bu çerçevede oluşan stratejik boşluk, Türkiye’nin eski Osmanlı coğrafyasında, aynı zamanda tarihi, kültürel, demografik ilişkilerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bölgelerde karşımıza çıktı ve Türkiye, bu oluşan boşluk karşısında milli menfaatlerini koruyacak bir performans sergilemeye başladı.” dedi.

“TÜRKİYE, MİLLİ MENFAATLERİNİ KORUMAK AZMİNDE VE KARARINDADIR.”

Türkiye’nin bu performansının, ister istemez hem bölgedeki kimi aktörlerle hem de ne yazık ki Batılı müttefikleriyle arasında farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına yol açtığını kaydeden Dr. Yılmaz, “Neticede, Türkiye, milli menfaatlerini ve milli egemenliğini bazen müttefiklerine rağmen korumak durumunda kaldı. En son Amerikan Dışişleri Bakanı’nın, Paris’te yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den Karabağ’a kadar olan alandaki performansından, Türk ordusunun gücünden rahatsızlığını ifade eden konuşmasından anlıyoruz. ABD, NATO’da müttefikimiz olmasına ve yaklaşık 700 milyar dolar civarında savunma harcaması olmasına rağmen, Türkiye’nin 20 milyar dolarlık savunma bütçesiyle inşa ettiği savunma kapasitesinden rahatsız oluyor. Çünkü Türkiye, ABD ve Fransa’nın ortak olmayan milli menfaatleri söz konusu. Türkiye milli menfaatlerini korumak azminde ve kararında. Bu ülkelerin, Türkiye ile dış politikadaki mücadelelerini, Türkiye’nin içine taşıyacak birtakım hamlelerde bulunduklarını hem bugün hem geçmiş dönem itibariyle biliyoruz. Ama Türkiye, bunu da aşacak olgunlukta bir tarihi tecrübeye, birikime, devlet geleneğine, siyasi ekollerin kendi içerisinde tecrübesine sahip. Buradaki her ekolün, Milli Mücadele’ye, Selçuklu ve Osmanlı döneminden itibaren burada yerleşmiş devlet ve hukuk geleneğine bir bağlılığı var. Bu bağlılık, bizleri bir arada tutan ortak bir paydayı teşkil ediyor.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ÖZELLİKLE ORTADOĞU’YLA İLİŞKİSİNİ KESECEK BİR HAT OLUŞTURULMAK İSTENDİ.”

Dr. Murat Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, bu stratejik boşluktan istifade ederek, bir yandan mücadele ederken, diğer yandan Türkiye’yi oluşan bu siyasi boşluktan uzak tutmak için çok ciddi birtakım hamleler gerçekleşti. 100 yıl sonra, bu Sykes-Picot’ta olduğu gibi bölgeyi yeniden tanzim etmek isteyen ve esas itibariyle İsrail’in çıkarlarına göre tanzim etmek isteyen bir senaryo çerçevesinde, bugün Arap Baharı denilen, Arap ülkelerinde demokrasi isteyen hareketlerin, nasıl ezildiğini ve bunun neticesinde iç savaşların, darbelerin yaşandığını hatırlayalım. Bu senaryo çerçevesinde, Türkiye’nin özellikle Ortadoğu’yla ilişkisini kesecek bir hat oluşturulmak istendi. Bu hat aynı zamanda, Türkiye’yi de tehdit edecek yeni bir oluşumun ortaya çıkmasıyla, yeni bir yapılanmayı esas alıyordu. Suriye ve Irak’ın parçalanması neticesinde oluşacak bir yapılanmadan bahsediyoruz. Türkiye, bununla mücadele etmeye yöneldi. Bu aktörlerle iş birliğini tercih eden fethullahçı terör örgütü, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne yöneldi. 17-25 Aralık darbe teşebbüsü gibi daha önce de yaptıkları hepimizin hatırında. Şubat 2012’de, MİT Müsteşarına ve Başbakan’a, dolayısıyla devleti ele geçirecek bir hamle içerisinde olduklarını gördük. Keza yine onlarla iş birliği halinde PKK terör örgütünün nasıl bir saldırganlık içerisinde, Ankara’nın göbeğinde, İstanbul’da kitle kıyımları yaptığını gördük. Bütün bunlarla Türkiye, çok ciddi, olağanüstü bir mücadele yürüttü ve neticede 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra, kendilerince bu mücadeleyi yürütemeyeceğini düşündükleri Türkiye’nin en önemli dış politika araçlarından biri olacak Türk Silahlı Kuvvetlerini devreden çıkardıklarını düşündüler. Halbuki 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin yaptığı reformlar ve aynı zamanda hem idarenin hem de milletimizin orduya çok kısa süre içerisinde sahip çıktığını gösteren gayretleri neticesinde Türk Ordusu, darbe teşebbüsünden hemen sonra, Ağustos ayında, Irak’ta Fırat Kalkanı Harekatı’nı gerçekleştirerek, kuşatmayı kabul etmeyeceğini, bununla sadece içeride değil dışarıda da mücadele edeceğini göstermiş oldu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni güvenlik doktrini çerçevesinde, Türkiye’ye yönelik tehditlerin sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, bulundukları yerlerde bertaraf edilmesi esasına dayanan bir doktrin ilan edildi. Bu çerçevede de, Fırat Kalkanı Harekatı’nın yanında 3 harekat daha gerçekleşti. Böylece orada oluşturulmak istenen PYD adı altında terör koridoru ve yapılanmasının önüne geçildi. Bu, Irak’ta yürütülen operasyonlarla çok ciddi başka bir noktaya taşındı. Bugün Irak’ta PKK terör örgütü, istediği türden hareketleri eskisi kadar gerçekleştiremiyor ve Irak’taki hem merkezi hem federal yönetim, Türkiye ile iş birliği halinde PKK’nın belli alanlardan temizlenmesine yönelik yeni bir hamle içerisinde. Türkiye, operasyonlar ve diplomasi sayesinde bunu da başardı.”

“TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ’DE, BÖLGESEL BİR GÜÇ OLARAK KENDİ MİLLİ MENFAATLERİNİN HİLAFINA BİR GELİŞMEYE İZİN VERMEDİ”

Türkiye’nin bütün bunları takiben ciddi bir Doğu Akdeniz problemi ile karşılaştığının altını çizen Dr. Yılmaz, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin, kara alanına hapsedilmek suretiyle hidrokarbon kaynaklarını kullanamaz, oyundan tamamen dışarı atılmış bir aktöre dönüştürülmek istendiğini ifade ederek, “Nitekim 15 Temmuz öncesinde Türk Ordusu’na yönelik bu fethullahçı terör örgütünün yapılanması da, 15 Temmuz darbesinin aynı zamanda Türkiye’yi Doğu Akdeniz denkleminden çıkarmak amacına yönelik olduğunu bugün artık çok net görüyoruz. Türkiye, burada, hem enerji filosu oluşturarak, teknik ve araştırma sondaj gemileriyle, dünyada sayılı aktörlerden biri oldu; aynı zamanda onlara Deniz ve Hava Kuvvetlerinin ciddi desteği ile bu meydanda bayrak gösterecek bir imkân sundu. Türkiye, hali hazırda burada bu bayrağı gösterdi ve bölgedeki aktörlerin ittifakının yanı sıra, Fransa’nın onlara destek verme gayretiyle ortaya çıkan yeni durum, Fransa’nın bölgeyi terk etmesiyle sonuçlandı. Dolayısıyla Türkiye’nin burada, bölgesel bir güç olarak kendi milli menfaatlerinin hilafına bir gelişmeye izin vermeyeceğini fiilen gösterdi.” şeklinde konuştu.

“ERMENİSTAN, FRANSA’NIN TAHRİKİYLE, TÜRKİYE’Yİ KAFKASLARDA RAHATSIZ EDECEK YENİ BİR HAMLEYLE KARŞIMIZA ÇIKTI.”

Konuşmasında Libya’da yaşanan gelişmelere de değinen Dr. Yılmaz, “Çok önemli bir stratejik kazanç da, Türkiye’nin Libya’da yaptığı anlaşma oldu. Bu anlaşma, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin elini rahatlattı. Diğer yandan da, Libya’daki meşru hükümetin, gerçekleştirilen askeri eğitim ve iş birliği anlaşması çerçevesinde korunması sayesinde, Libya’yı, Suriye gibi bir iç savaşın içine, parçalanmaya düşmekten kurtardı. Bu stratejik başarı, hem Batı’da hem de bölge aktörleri arasında, bir yandan şaşkınlıkla bir yandan gıptayla karşılandı. Türkiye’nin bu alanda oluşturduğu tecrübe karşısında, Fransa’nın ne kadar sert ve Türkiye’yi rencide edecek bir söylem içerisinde olduğunu gördük. Fransa, Libya ve Doğu Akdeniz’de yaşadığı başarısızlığı hazmedememişken, Türkiye’yi Karabağ konusunda rahatsız etmek üzere, bilhassa Ermenistan’ı tahrik etti. Ermenistan, ne yazık ki, bu tür tahriklere çok açık bir yapılanma, gerçek bir devlet olsa bu yaptığı hataları, bu kadar çok tekrar etmezdi. İnşallah bu hataları yapmayacak düzeye gelir ve böylece Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte Kafkasları bir barış ve iş birliği bölgesine, refah bölgesine dönüştürür ama ne yazık ki Ermenistan bu tahriklere kapılarak, Türkiye’yi Kafkaslarda rahatsız edecek yeni bir hamleyle karşımıza çıktı. Bilhassa Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri açısından hayati önem taşıyan bölgeye saldırılar gerçekleştirdi. Bu bölge, karayolu, demiryolu ve enerji nakil yolları açısından stratejik bir ehemmiyette ve işgalci Ermenistan, bu bölgeleri rahatsız edecek, ulaşım alanlarını kontrol edecek ve hatta yeni alanlar işgal edebilecek bir güce sahip olduğu yanılgısı içerisinde bir hamlede bulundu. Türkiye’nin, Suriye ve Libya’da askeri alanda gösterdiği, belki birkaç yüzyıldır ilk defa yakaladığı, ileri teknoloji kullanma ve buna bağlı geliştirdiği askeri doktrin ve bunu çok kısa sürede Azerbaycan ordusuna aktarması sonucu, Ermenistan’ın çok ciddi ve ağır bir yenilgi almasına sebep oldu. Bu ağır yenilgi, bugün Ermenistan’da hâlâ sarsıntıları devam eden siyasi problemlere ve aynı zamanda dış politika problemlerine yol açtı.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, KENDİSİNİ KAFKASLARDA KUŞATMAK VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİSİNİ KOPARMAK ÜZERİNDEN TEHDİT EDENLERE NET BİR CEVAP VERDİ.”

Azerbaycan’ın, bütün tahminlerin hilafında, Karabağ ve etrafındaki bölgelerde 44 günde ateşkes sonucunu aldığını, bu sonucun bugün tek kurşun atılmadan Ağdam’ın Ermenistan tarafından muzaffer Azerbaycan ordusuna terk edilmesinden anlaşıldığını vurgulayan Dr. Yılmaz, şunları kaydetti: “Azerbaycan’ın topraklarını kurtardığı çok açık, ama kazançları bunun çok ötesinde. Çünkü Azerbaycan, savaş boyunca şunu gösterdi: İlki, Azerbaycan, silahlı kuvvetlerini modernize etmenin ötesinde çok ciddi bir devlet kapasitesi inşa etmiş durumda. İkincisi, Azerbaycan milli kimliğine yönelik zaman zaman ortaya çıkan sorgulama veya tahrikleri aştı ki, bu bazen bazı etnik gruplar, bazen nesebi birtakım hamleler üzerinden olabiliyordu. Azerbaycan, müşterek milli kimliğini tartışma konusu yapmayacağını, bunun ne kadar güçlü olduğunu, gerçekleştirilen harekâtın arkasındaki milli destekle ve bunun zafere ulaşmasıyla bir kere daha göstermiş oldu. Üçüncüsü, Azerbaycan, rejimini tartışma konusu yapabilecek birtakım manipülatif hamlelerin önüne geçti. Azerbaycan’daki rejimin, bu zaferle beraber kalıcı olduğu karara bağlandı. Bu aynı zamanda Azerbaycan’ın ne kadar büyük bir ekonomik güce sahip olduğunu da gösterdi. Bu güç, işgalin gerçekleştiği 30 yıl içerisinde, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki farkın oluşmasını temin etti. Petrol ve doğalgazın, Bakü-Ceyhan’a akmasıyla beraber, Azerbaycan, bu zenginliği, müşterek milli kimliğinin güçlenmesi ve devlet kapasitesinin inşa edilmesi için kullandı ve bütün bunları Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde gerçekleştirdi. Türkiye ile yakın iş birliğinin, bölge ülkeleri açısından ne kadar büyük bir kazanca dönüştüğünü gösterdi. Azerbaycan’ın beşinci siyasi-stratejik kazancı, Nahçıvan ile Azerbaycan’ın bütünlüğünü tesis edecek koridoru oluşturmuş olması. Buradaki ulaşım ve iletişim koridorunun yeniden açılacak olması, Azerbaycan’ın bütünlüğünü temin edecek ve bu bütünlük, Nahçıvan’dan, Türkiye veya başka bir yerden gelen aracın veya demiryollarının, Azerbaycan ve Orta Asya içine kadar gidebileceği kesintisiz bir yeni karayolu ve demiryolu güzergâhı oluşturacak. Bunun, bütün bölge ülkeleri ile beraber Azerbaycan’ın da lehine olduğunu, Azerbaycan’ın ekonomisinin zenginleşmesi ve petrol ve doğalgaz dışında çeşitlenmesine imkân verecek bir koridor olduğunun altını çizelim. Yedinci olarak, bölgede Azerbaycan’ı rahatsız eden bir aktör olarak ortaya çıkan İran’ın gücü, bütün bu operasyonların neticesinde azalmış oldu. Son olarak, bölge ülkelerini manipülatif bir şekilde etkilemek isteyen Batılı güçlerin, Ermenistan üzerindeki güçleri kırılmak suretiyle, özellikle Fransa başta olmak üzere bölge ülkelerinin rejimlerini tahrik etmek isteyen ülkelerin gücü kırılmış oldu. Türkiye, Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Kıbrıs, Suriye, Irak ve nihayet Azerbaycan’a gelen kuşatma hattında, bu kuşatma hattının en zayıf olan yerinde, Fransa’nın tahrikleri ve Ermenistan’ın yanlış hesabı nedeniyle çatışmanın ortaya çıktığı yerde, kuşatmayı yardığını gösterecek çok net bir pozisyon ortaya koydu. Türkiye, sahaya çıkmadan, Azerbaycan ordusunu, geçmiş dönemdeki eğitimin ötesinde ileri teknolojiyle ve aynı zamanda çok kısa sürede bunları kullanabilecek düzeyde eğitmek suretiyle başarısını temin etmiş oldu. Böylece Türkiye, kendisini Kafkaslarda kuşatmak ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkisini koparmak üzerinden tehdit edenlere net bir cevap verdi. Ermenistan, ağır bir başarısızlığa uğrarken, 30 yıldır ortadan kalkmış olan Nahçıvan-Azerbaycan koridorunun kurulmasıyla, bu koridordan istifade edecek en önemli aktör olan Türkiye’nin önünde hem Nahçıvan’dan Azerbaycan’a doğrudan hem Orta Asya’ya hem aynı zamanda Çin’e kadar ulaşacak yeni bir demiryolu ve karayolu güzergâhı elde etti. Türkiye, bu güzergâhın yeniden açılması için hemen alt yapı çalışmalarına başladı. Bugün Ermenistan olmadan, Kafkasların kuzeyinde, şimdi güneyinde gerçekleşecek ve bütün bunların çok önemli ticari sonuçları olacak. Bu, ithalat ve ihracatta hacmin büyümesi ve fiyatların düşmesi anlamına geliyor. Ama bundan daha önemli olan, Türkiye’nin stratejik anlamda kendi etrafındaki kuşatmayı kırmış olması ve mücadeleye girdiği her alanda kendisine karşı ortaya konulan oyunu bozabilecek, yeni oyun kuracak bölgesel bir güç olduğunu ispat etmiş olması. Sayın Cumhurbaşkanı’nın, Karabağ zaferini müteakiben yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki, Türkiye bu zaferden sonra, tıpkı Karabağ’da oluşan anlaşma zeminindeki gibi Suriye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya’da görüşmelere açık ve bu dosyaları da Karabağ’daki gibi iş birliği ve anlaşma zeminine taşımaya açık bir yerde duruyor. Eğer bölgesel aktörler, bilhassa Rusya ve Batılı müttefiklerimiz, Türkiye’nin bu çağrısına yakın bir yerde dururlarsa, Türkiye bunları bütün ülkelerin istifade edebileceği bir iş birliği ve refah projesine dönüştürmeye hazır olacak.”

“TÜRKİYE, BU UZUN MÜCADELELERİ MÜTEAKİBEN YENİ BİR REFORM SÜRECİNE GİRMİŞTİR.”

“Türkiye’nin bu uzun mücadeleyi müteakiben yeniden bir yandan iç politikada diğer yandan dış politikada ve nihayet özellikle ekonomik alanda, tüm bu mücadelenin neticelerini devşirecek bir reform sürecine gireceği yeni bir döneme gelmiş durumdayız.” diyen Dr. Yılmaz, konuşmasını “Türkiye, etrafında kurulmak istenen bu büyük kuşatmayı sona erdirmek suretiyle, Türkiye’yi tecrit etmek, böylece bölge halklarının aleyhine devletlerin, ülkelerin parçalandığı Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgazın, yine 100 yıl öncesinde olduğu gibi emperyalist ülkelerin şirketlerinin menfaatleri esasında paylaşıldığı yeni bir paylaşım düzenine izin vermeyeceğini göstermiştir. Türkiye, bölgesel bir güç olarak sadece kendisinin milli menfaatleri ve milli egemenliği için değil, bütün bölge ülkelerinin menfaatlerini ve egemenliğini koruyacak bir çerçevede duruş sergilemiştir. Bunların, Türkiye’nin bu uzun mücadelesinde verdiği şehitler, gaziler, burada milletimizin olağanüstü fedakârlığı, seçilmiş yöneticilerin feraseti ve aynı zamanda her düzeydeki devlet bürokrasisinin bu mücadeledeki olağanüstü performansının bir neticesi olduğunu görüyoruz. Bu neticeler çerçevesinde Türkiye, bütün saldırılara ve devlet kapasitesinin çökertilmek istenmesine rağmen, devlet kapasitesinin çökmesi bir yana, eskisinden çok daha güçlü bir devlet kapasitesi üretebilen ve bunu kendi kendine devam ettirebilen, bunun için argümanlara sahip güçlü bir ülkedir.” diyerek tamamladı.

Konferansın sonunda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz’a, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’a, Bolu Valisi Ahmet Ümit’e ve emeği geçen akademik ve idari personele, 2020-2021 Akademik Açılış Töreni’ne katılmalarından ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.