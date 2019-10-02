BAİBÜ 22 akademisyen alacak

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Resmi Gazete’nin 1 Ekim 2019 tarihli sayısında yer alan akademik ilana göre çeşitli ana bilim dalı ve fakülteler için toplam 22 akademisyen alacak. Akademik ilana göre BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalına 1, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalına 1 öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalına 1 öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalına 1 öğretim üyesi; Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına 3, Anesteziyoloji ve Reanimasyona 1, Kalp ve Damar Cerrahisine 1, Nörolojiye 1, Histoloji ve Embriyolojiye 1, Ortopedi ve Travmatolojiye 1 öğretim üyesi; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Anabilim Dalına 1, Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalına 1 öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalına 1 öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalına 1, Din Bilimlerine 1, Arap Dili ve Belagatına 1 öğretim üyesi, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalına 1 öğretim elemanı; Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalına 1 öğretim üyesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalına 1 öğretim elemanı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalına 1 öğretim üyesi alınacak. Açılan ilanlara başvurmak isteyenlerin istenen belgeler ve özel şartla ilgili detaylı bilgiyi Resmi Gazete’nin 1 Ekim 2019 tarihli sayısından edinebileceği belirtildi.