BAİBÜ 27 personel alacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), kadrosuna öğretim üyesi ve araştırma görevlisi katmak için ilana çıktı. Resmi Gazetenin 23 Kasım 2020 tarihli sayısında yer alan akademik ilana göre BAİBÜ toplam 27 akademik personel alımı yapacak.

5 ÖĞRETİM ÜYESİ

İlana göre BAİBÜ; Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümüne 1 profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne 1 profesör, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sineme Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi alımı yapacak. Öğretim ilanına son başvuru tarihi 7 Aralık olarak belirlendi. Başvuracak adayların gerekli detayları Resmi Gazetenin 23 Kasım 2020 tarihli sayısında ‘Çeşitli İlanlar’ başlığından edinebileceği belirtildi.

10 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

BAİBÜ araştırma görevlisi alım ilanına göre ise Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümüne 1, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne 1, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 1, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümüne 3, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne 1, İnşaat Mühendisliği Bölümüne 1, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne 1, Bitki Koruma Bölümüne 1 araştırma görevlisi alınacak.

12 ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Resmi Gazetede yayımlanan BAİBÜ akademik ilanlarından ‘öncelikli alan araştırma görevlisi alım ilanı’na göre ise üniversiteye 12 öncelikli alan araştırma görevlisi alınacak. Buna göre Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümüne 2, Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümüne 6, Özel Hukuk Bölümüne de 4 öncelikli alan araştırma görevlisi alınacak.

Söz konusu ilanlara başvuracak adaylar başvuru için gerekli belgeler ile aranan özel şartlara ilişkin tüm bilgilere Resmi Gazetenin 23 Kasım 2020 tarihli sayısında ‘Çeşitli İlanlar’ başlığında ilandan ulaşabilecekler.