BAİBÜ 36 akademisyen alacak

Haber: Esra Öztürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), akademik kadrosunu güçlendirmek üzere yeni bir ilana çıktı. Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olarak alınacak toplam 36 akademisyenden 4’ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine; 7’si Mühendislik Fakültesine; 1’i Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine; 2’si Spor Bilimleri Fakültesine; 11’i Tıp Fakültesine; 3’ü Sağlık Bilimleri Fakültesine; 3’ü Fen Edebiyat Fakültesine; 1’i Turizm Fakültesine; 2’si İletişim Fakültesine ve 2’si Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için alınacak. Başvuruda bulunacak adayların alım yapılacak Anabilim Dalı, derecesi, aranan şartlar ve istenilen belgeler için Resmi Gazete’nin 16 Mayıs 2019 tarihli sayısına bakması gerektiği belirtilirken başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu ifade edildi.

İlan linki: //www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/05/20190516-4%20(13).pdf