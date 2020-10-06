BAİBÜ 47. sırada kaldı

Haber: C. Kutay Aykan
Bu yıl üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında, ‘Clarivate analytics/ıncites' ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı. URAP 2020-2021 Türkiye sıralama tablolarına, ‘//tr.urapcenter.org' adresinden ulaşılabilecek. Tablolarda yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak devlet-vakıf, tıp fakültesi olan-olmayan, 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. Bu yıl URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 166 üniversite yer aldı. Üniversitelerin 110'u devlet, 56'sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada yer alan 166 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 82 bin 305, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 294 bin 108 oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi. Bu makalelerin yüzde 84'ü devlet üniversitelerince yayımlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 290 bin 687 atfın yüzde 85'i devlet üniversitelerine ait oldu. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 26,71 iken vakıf üniversitelerinde 32,30 olarak belirlendi.
2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege Üniversiteleri izledi. Bu üniversiteleri sırasıyla Boğaziçi, Yıldız Teknik, Atatürk, Marmara, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Dokuz Eylül, Erciyes, Selçuk ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri takip etti. Türkiye sıralamasında, ilk 20 üniversitenin durumu incelendiğinde, Gazi Üniversitesi, son yıllarda gösterdiği performansla 6'ncı sıraya yükseldi. Gebze Teknik Üniversitesi de son dönemde ilerleme göstererek 8'inci sıraya çıktı.
ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMASI ŞÖYLE:
1-Hacettepe Üniversitesi
2-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
3-İstanbul Teknik Üniversitesi
4-İstanbul Üniversitesi
5-Koç Üniversitesi
6-Gazi Üniversitesi
7-Ankara Üniversitesi
8-Gebze Teknik Üniversitesi
9-İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
10-Ege Üniversitesi
11-Boğaziçi Üniversitesi
12-Sabancı Üniversitesi
13-Yıldız Teknik Üniversitesi
14-Atatürk Üniversitesi
15-Marmara Üniversitesi
16-İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
17-Dokuz Eylül Üniversitesi
18-Erciyes Üniversitesi
19-Selçuk Üniversitesi
20-Karadeniz Teknik Üniversitesi
21-Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
22-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
23-Çukurova Üniversitesi
24-Fırat Üniversitesi
25-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
26-Sakarya Üniversitesi
27-Akdeniz Üniversitesi
28-Anadolu Üniversitesi
29-Süleyman Demirel Üniversitesi
30-Ondokuz Mayıs Üniversitesi
31-Çankaya Üniversitesi
32-İnönü Üniversitesi
33-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
34-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
35-Abdullah Gül Üniversitesi
36-Gaziantep Üniversitesi
37-Kocaeli Üniversitesi
38-İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
39-İstanbul Medeniyet Üniversitesi
40-Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
41-Bursa Uludağ Üniversitesi
42-Başkent Üniversitesi
43-Pamukkale Üniversitesi
44-Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
45-Mersin Üniversitesi
46-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
47-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
48-Dicle Üniversitesi
49-Yeditepe Üniversitesi
50-Necmettin Erbakan Üniversitesi
51-Atılım Üniversitesi
52-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
53-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
54-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
55-Düzce Üniversitesi
56-Kırıkkale Üniversitesi
57-Hitit Üniversitesi
58-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
59-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
60-Özyeğin Üniversitesi
61-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
62-Harran Üniversitesi
63-Karabük Üniversitesi
64-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
65-Afyon Kocatepe Üniversitesi
66-İstanbul Medipol Üniversitesi
67-Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
68-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
69-Bingöl Üniversitesi
70-Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
71-Bursa Teknik Üniversitesi
72-Balıkesir Üniversitesi
73-Kastamonu Üniversitesi
74-Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
75-Galatasaray Üniversitesi
76-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
77-Trakya Üniversitesi
78-Yozgat Bozok Üniversitesi
79-Erzurum Teknik Üniversitesi
80-Bahçeşehir Üniversitesi
81-Adıyaman Üniversitesi
82-Aksaray Üniversitesi
83-Ordu Üniversitesi
84-Munzur Üniversitesi
85-İstanbul Arel Üniversitesi
86-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
87-Çankırı Karatekin Üniversitesi
88-İskenderun Teknik Üniversitesi
89-Yalova Üniversitesi
90-Sinop Üniversitesi
91-Bartın Üniversitesi
92-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
93-Kadir Has Üniversitesi
94-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
95-Giresun Üniversitesi
96-Yaşar Üniversitesi
97-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
98-İzmir Ekonomi Üniversitesi
99-Kafkas Üniversitesi
100-Demiroğlu Bilim Üniversitesi
101-Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
102-Doğuş Üniversitesi
103-Gümüşhane Üniversitesi
104-Altınbaş Üniversitesi
105-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
106-Bayburt Üniversitesi
107-İstanbul Bilgi Üniversitesi
108-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
109-Siirt Üniversitesi
110-Bitlis Eren Üniversitesi
111-Uşak Üniversitesi
112-Hasan Kalyoncu Üniversitesi
113-Iğdır Üniversitesi
114-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
115-Üsküdar Üniversitesi
116-İstanbul Okan Üniversitesi
117-Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
118-Türk Hava Kurumu Üniversitesi
119-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
120-Antalya Bilim Üniversitesi
121-Batman Üniversitesi
122-Artvin Çoruh Üniversitesi
123-Işık Üniversitesi
124-Amasya Üniversitesi
125-Ardahan Üniversitesi
126-Muş Alparslan Üniversitesi
127-Kilis 7 Aralık Üniversitesi
128-Piri Reis Üniversitesi
129-İstanbul Ticaret Üniversitesi
130-Çağ Üniversitesi
131-TED Üniversitesi
132-Maltepe Üniversitesi
133-İstanbul Aydın Üniversitesi
134-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
135-Sağlık Bilimleri Üniversitesi
136-İbn Haldun Üniversitesi
137-Hakkâri Üniversitesi
138-Biruni Üniversitesi
139-MEF Üniversitesi
140-İstanbul Kültür Üniversitesi
141-Beykent Üniversitesi
142-Ufuk Üniversitesi
143-KTO Karatay Üniversitesi
144-İstanbul Gelişim Üniversitesi
145-Yüksek İhtisas Üniversitesi
146-İstinye Üniversitesi
147-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
148-Sanko Üniversitesi
149-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
150-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
151-Türk-Alman Üniversitesi
152-İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
153-İstanbul Gedik Üniversitesi
154-Kırklareli Üniversitesi
155-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
156-Şırnak Üniversitesi
157-Haliç Üniversitesi
158-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
159-Mardin Artuklu Üniversitesi
160-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
161-Toros Üniversitesi
162-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
163-Avrasya Üniversitesi
164-Nişantaşı Üniversitesi
165-Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
166-İstanbul Esenyurt Üniversitesi