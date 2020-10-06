BAİBÜ 47. sırada kaldı



Haber: C. Kutay Aykan

Bu yıl üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında, ‘Clarivate analytics/ıncites' ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı. URAP 2020-2021 Türkiye sıralama tablolarına, ‘//tr.urapcenter.org' adresinden ulaşılabilecek. Tablolarda yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak devlet-vakıf, tıp fakültesi olan-olmayan, 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. Bu yıl URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 166 üniversite yer aldı. Üniversitelerin 110'u devlet, 56'sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada yer alan 166 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 82 bin 305, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 294 bin 108 oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi. Bu makalelerin yüzde 84'ü devlet üniversitelerince yayımlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 290 bin 687 atfın yüzde 85'i devlet üniversitelerine ait oldu. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 26,71 iken vakıf üniversitelerinde 32,30 olarak belirlendi.

2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege Üniversiteleri izledi. Bu üniversiteleri sırasıyla Boğaziçi, Yıldız Teknik, Atatürk, Marmara, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Dokuz Eylül, Erciyes, Selçuk ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri takip etti. Türkiye sıralamasında, ilk 20 üniversitenin durumu incelendiğinde, Gazi Üniversitesi, son yıllarda gösterdiği performansla 6'ncı sıraya yükseldi. Gebze Teknik Üniversitesi de son dönemde ilerleme göstererek 8'inci sıraya çıktı.

ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMASI ŞÖYLE:

1-Hacettepe Üniversitesi

2-Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3-İstanbul Teknik Üniversitesi

4-İstanbul Üniversitesi

5-Koç Üniversitesi

6-Gazi Üniversitesi

7-Ankara Üniversitesi

8-Gebze Teknik Üniversitesi

9-İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

10-Ege Üniversitesi

11-Boğaziçi Üniversitesi

12-Sabancı Üniversitesi

13-Yıldız Teknik Üniversitesi

14-Atatürk Üniversitesi

15-Marmara Üniversitesi

16-İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa

17-Dokuz Eylül Üniversitesi

18-Erciyes Üniversitesi

19-Selçuk Üniversitesi

20-Karadeniz Teknik Üniversitesi

21-Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

22-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

23-Çukurova Üniversitesi

24-Fırat Üniversitesi

25-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

26-Sakarya Üniversitesi

27-Akdeniz Üniversitesi

28-Anadolu Üniversitesi

29-Süleyman Demirel Üniversitesi

30-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

31-Çankaya Üniversitesi

32-İnönü Üniversitesi

33-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

34-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

35-Abdullah Gül Üniversitesi

36-Gaziantep Üniversitesi

37-Kocaeli Üniversitesi

38-İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

39-İstanbul Medeniyet Üniversitesi

40-Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

41-Bursa Uludağ Üniversitesi

42-Başkent Üniversitesi

43-Pamukkale Üniversitesi

44-Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

45-Mersin Üniversitesi

46-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

47-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

48-Dicle Üniversitesi

49-Yeditepe Üniversitesi

50-Necmettin Erbakan Üniversitesi

51-Atılım Üniversitesi

52-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

53-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

54-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

55-Düzce Üniversitesi

56-Kırıkkale Üniversitesi

57-Hitit Üniversitesi

58-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

59-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

60-Özyeğin Üniversitesi

61-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

62-Harran Üniversitesi

63-Karabük Üniversitesi

64-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

65-Afyon Kocatepe Üniversitesi

66-İstanbul Medipol Üniversitesi

67-Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

68-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

69-Bingöl Üniversitesi

70-Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

71-Bursa Teknik Üniversitesi

72-Balıkesir Üniversitesi

73-Kastamonu Üniversitesi

74-Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

75-Galatasaray Üniversitesi

76-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

77-Trakya Üniversitesi

78-Yozgat Bozok Üniversitesi

79-Erzurum Teknik Üniversitesi

80-Bahçeşehir Üniversitesi

81-Adıyaman Üniversitesi

82-Aksaray Üniversitesi

83-Ordu Üniversitesi

84-Munzur Üniversitesi

85-İstanbul Arel Üniversitesi

86-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

87-Çankırı Karatekin Üniversitesi

88-İskenderun Teknik Üniversitesi

89-Yalova Üniversitesi

90-Sinop Üniversitesi

91-Bartın Üniversitesi

92-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

93-Kadir Has Üniversitesi

94-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

95-Giresun Üniversitesi

96-Yaşar Üniversitesi

97-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

98-İzmir Ekonomi Üniversitesi

99-Kafkas Üniversitesi

100-Demiroğlu Bilim Üniversitesi

101-Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

102-Doğuş Üniversitesi

103-Gümüşhane Üniversitesi

104-Altınbaş Üniversitesi

105-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

106-Bayburt Üniversitesi

107-İstanbul Bilgi Üniversitesi

108-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

109-Siirt Üniversitesi

110-Bitlis Eren Üniversitesi

111-Uşak Üniversitesi

112-Hasan Kalyoncu Üniversitesi

113-Iğdır Üniversitesi

114-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

115-Üsküdar Üniversitesi

116-İstanbul Okan Üniversitesi

117-Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

118-Türk Hava Kurumu Üniversitesi

119-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

120-Antalya Bilim Üniversitesi

121-Batman Üniversitesi

122-Artvin Çoruh Üniversitesi

123-Işık Üniversitesi

124-Amasya Üniversitesi

125-Ardahan Üniversitesi

126-Muş Alparslan Üniversitesi

127-Kilis 7 Aralık Üniversitesi

128-Piri Reis Üniversitesi

129-İstanbul Ticaret Üniversitesi

130-Çağ Üniversitesi

131-TED Üniversitesi

132-Maltepe Üniversitesi

133-İstanbul Aydın Üniversitesi

134-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

135-Sağlık Bilimleri Üniversitesi

136-İbn Haldun Üniversitesi

137-Hakkâri Üniversitesi

138-Biruni Üniversitesi

139-MEF Üniversitesi

140-İstanbul Kültür Üniversitesi

141-Beykent Üniversitesi

142-Ufuk Üniversitesi

143-KTO Karatay Üniversitesi

144-İstanbul Gelişim Üniversitesi

145-Yüksek İhtisas Üniversitesi

146-İstinye Üniversitesi

147-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

148-Sanko Üniversitesi

149-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

150-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

151-Türk-Alman Üniversitesi

152-İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

153-İstanbul Gedik Üniversitesi

154-Kırklareli Üniversitesi

155-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

156-Şırnak Üniversitesi

157-Haliç Üniversitesi

158-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

159-Mardin Artuklu Üniversitesi

160-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

161-Toros Üniversitesi

162-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

163-Avrasya Üniversitesi

164-Nişantaşı Üniversitesi

165-Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

166-İstanbul Esenyurt Üniversitesi