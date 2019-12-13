Haber: N. Halid Altundal

Resmi Gazetenin 13 Aralık 2019 tarihli sayısında yer alan akademik ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) 58 akademik personel alacak. 17 fakülte ve yüksekokula alınacak akademik personel için 15 günlük başvuru süresi bulunuyor.

Akademik ilanda yer alan bilgilere göre BAİBÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümüne 2 profesör, 1 doçent, Eğitim Bilimleri Bölümüne 2 doktor öğretim üyesi; Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne 1 profesör, Fizik Bölümüne 1, Sosyoloji Bölümüne 1, Kimya Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 1 profesör, Gıda Mühendisliği Bölümüne 1 doçent, Endüstri Mühendisliği Bölümüne 1 doçent, İnşaat Mühendisliği Bölümüne 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne 1 araştırma görevlisi; Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümüne 1 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, Kamu Hukuku Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne 1 profesör; Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümüne 1 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne 2 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne 1 profesör, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne 1 öğretim görevlisi; Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümüne 1 profesör; İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 1 doçent; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölümüne 1 doçent, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümüne 1 araştırma görevlisi; Gerede Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölümüne 1 doçent, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne 2 öğretim görevlisi; Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüne 1 araştırma görevlisi; Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 2 doktor öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi; Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümüne 1 öğretim görevlisi; Bolu Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümüne 1 öğretim görevlisi, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne 1 öğretim görevlisi alacak.

Akademik ilana başvuruda bulunacak adayların başvuru süresi, şartları ve detayları ile ilgili bilgilere 13 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’den ulaşabilecekleri belirtildi.