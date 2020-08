BAİBÜ 9’uncu oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Nature İndex’in sağladığı verilere göre yapılan değerlendirmede 1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 tarihleri arasında değerlendirme gören 83 üniversite arasında 9’uncu oldu. 2016 yılından bu yana, ülke ve akademik kuruluş bazında makale sayısı ve bilim insanlarının makaleye katkısı açısından geçtiğimiz yıllara göre başarı sıralamasında büyük bir yükseliş görüldü. Nature Index verilerine göre, genel sıralamada 2018 yılında 50’nci, 2019 yılında 45’inci sırada yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki veriler ışığında başarısını daha da artırarak, Türkiye’deki 83 üniversite arasında genel sıralamada 9’uncu; Fizik alanında ise 7’nci oldu. Bu başarıda, Nature Index tarafından değerlendirmeye alınan dünyaca ünlü saygın dergilerden Nature Communications, Environmental Science and Technology, European Physical Journal C ve Journal of High Energy Physics’de makaleleri yayımlanan akademisyenlerimiz Prof. Dr. Haluk Denizli, Prof. Dr. Abdülkadir Şenol, Prof. Dr. Nusret Karakaya, Doç. Dr. Murat Olutaş ve Arş. Gör. Akif Arı’nın katkıları oldu.

“BU BAŞARIDA EMEĞİ GEÇEN AKADEMİSYENLERİ KUTLUYORUM”

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Nature Index’deki başarısıyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, uluslararası alanda yapılan akademik çalışmaların önemine işaret ederek, proje ve bilimsel çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.Rektör Alişarlı, bilim dünyasının en saygın kuruluşlardan biri olan Nature Index’in son verilerindeki hızlı yükselişin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Bu başarıda emeği geçen tüm değerli akademisyenlerimizi kutluyor, BAİBÜ ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.