BAİBÜ akademik ilana çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), akademik personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2020 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre BAİBÜ çeşitli fakülte ve bölümlere 22 akademik personel alacak. İlana göre BAİBÜ Diş Hekimliği klinik bilimler bölümüne 2 doktor öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi makine mühendisliği bölümüne 1 profesör; Eğitim Fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümüne 1 profesör, bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümüne 1 profesör, türkçe ve sosyal bilimler eğitimi bölümüne 1 profesör, özel eğitim bölümüne 1 profesör, güzel sanatlar eğitimi bölümüne 1 doçent; İlahiyat Fakültesi İslam tarihi ve sanatları bölümüne 1 profesör, felsefe ve din bilimleri bölümüne 1 doçent; İletişim Fakültesi gazetecilik bölümüne 1 profesör; Tıp Fakültesi cerrahi tıp bilimleri bölümüne 2 profesör, 2 doçent, dahili tıp bilimleri bölümüne 2 doçent; Turizm Fakültesi gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne 1 doçent; Yabancı Diller Yüksekokulu mütercim tercümanlık bölümüne 1 doçent; Ziraat Fakültesi yaban hayatı ve ekolojisi yönetimi bölümüne 1 profesör, 1 doçent; kanatlı hayvan yetiştiriciliği 1 doçent alacak.

İlana başvuracak adaylar, başvuru şartlar, istenen belgeler, alım yapılacak ana bilim dalı ve diğer özel şartlar ile ilgili tüm bilgileri Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2020 tarihli sayısında yer alan ilan metninden edinebilecekler.