BAİBÜ akademik ilana çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), Resmi Gazetenin 16 Mayıs 2020 tarihli sayısında yer alan ilana göre 14 yeni akademisyen alacak. Resmi Gazetedeki ilanda BAİBÜ, çeşitli derece ve unvanlarda alacağı personeller ile kadrosunu güçlendirecek. İlanda yer alan bilgilere göre BAİBÜ;

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne 1 profesör

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne 1, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümüne 1 profesör, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümüne 1 doçent,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne 1 profesör,

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümüne 1 profesör, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne 1 doçent

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümüne 1 doçent,

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümüne 2, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne 1 öğretim görevlisi

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne 1 öğretim görevlisi alacak.

İlana başvuracak adayların aranan şartlar ve ilgili bölümler hakkındaki detaylara üniversite resmi internet sitesindeki duyurudan veya Resmi Gazetenin 16 Mayıs 2020 tarihli sayısındaki ilandan ulaşabileceği belirtildi.