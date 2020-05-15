BAİBÜ akademik kapasitesini yükseltiyor

Haber: N. Halid Altundal

TÜBİTAK 1003 kapsamında hazırlanan, hastalıklara dayanıklı yerli ve milli şeker pancarı çeşidi geliştirmeyi hedefleyen projede, yönetici olarak Doç. Dr. Songül Gürel ve araştırmacı olarak Prof. Dr. Ekrem Gürel yer alıyor. BAİBÜ’lü akademisyenlerin ortak kaleme alarak Nature Scientific Reports’ta yayınlanan makaleleri, ülkemizde yapılan benzer çalışmalar arasında bu dergide yayınlanan ender makalelerden biri oldu. Hastalıklara dayanıklı yerli ve milli şeker pancarı çeşidi geliştirmeyi hedefleyen bilimsel çalışma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Şeker Enstitüsü ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, çok ortaklı ulusal bir proje olarak yürütüldü.

BAİBÜ AKADEMİK KAPASİTESİNİ YÜKSELTİYOR

Özellikle son yıllarda gösterdiği akademik yükselişi, saygın derecelendirme kuruluşları ve akademik çevrelerden gelen sıralama sonuçlarıyla belirgin hale gelen BAİBÜ, akademik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. BAİBÜ yaptığı akademik çalışmalarla uluslararası çevrelerde yer bularak, dünyanın en prestijli akademik dergilerinden olan Nature Index’te, Fizik Bilimlerinde 10’uncu, Doğa Bilimlerinde de 23’üncü sıraya yükselme başarısını göstermişti.

BAİBÜ Nature Index sıralamasındaki başarı oranının artışı yanında, geçtiğimiz hafta da yükseköğretimin Nobel’i olarak değerlendirilen ve dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından biri olan, Londra merkezli Times Higher Education’un (THE) “University Impact Rankings 2020”, (Üniversite Etki Sıralaması-2020) adlı uluslararası başarı sıralamasında; Nitelikli Eğitim” kategorisinde, dünya üniversitelerinde ilk 200’e girerken Türkiye’de 4. sırada yer almıştı. Ayrıca; Sağlık ve Refah” kategorisinde, dünyada ilk 600’e girerken Türkiye’de 19. sırada, “Azaltılmış Eşitsizlikler” kategorisinde dünyada ilk 300’e girerken Türkiye’de 8. sırada, “Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde dünyada ilk 300’e girerken Türkiye’de 9. sırada yer alarak saygın ve nitelikli bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemekte olduğunu gösterdi.