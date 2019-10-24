BAİBÜ AR-GE Proje sayısını artırıyor

Haber: BMA

BAİBÜ’de geçtiğimiz aylarda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman tarafından verilen TÜBİTAK proje yazma seminerlerinin ikincisi olan 1002 proje yazma seminerinden 83 akademisyen faydalandı. 2019 yılı için şu an itibariyle 1001 ve 1002 projeleri sayısı bir önceki yıla göre 5’ten 15’e çıkarıldı. 2019 yılından bu güne kadar, TÜBİTAK 1001 ve 1002 projeleriyle Bolu’ya kazandırılan dış kaynak 3,5 milyona ulaşırken yılsonuna kadar bu miktarın daha da artacağı bekleniyor.

BAİBÜ proje yazma seminerleri gelecek günlerde düzenlenecek 3501-Kariyer Geliştirme Programı Proje Yazma etkinliği ile devam edecek.