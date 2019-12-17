BAİBÜ, Çevreci Üniversiteler Arasında

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), dünyadaki çevreci üniversiteler arasında yer aldı. 2010 yılından bu yana dünya üniversitelerini atıklar, iklim değişikliği, enerji, su kaynakları, alt yapı, ulaşım ve eğitim konularında değerlendiren GreenMetric’in 2019 yılı sıralamalarına girdi. GreenMetric sistemine bu yıl ilk kez başvuru yapan BAİBÜ, toplam 3 bin 850 puan alarak, 780 üniversitenin değerlendirildiği sıralamaya 609’uncu sıradan girmeyi başardı.

Dünya üniversitelerini genel anlamda çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kavramlarında değerlendiren bir sistem olan GreenMetric, atıklar, enerji, iklim değişikliği gibi her alan için üniversitelere puan veriyor ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmeden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor. Bu kapsamda BAİBÜ, “Binalar ve Altyapı” alanında 346’ncı, “Atıklar” alanında ise 358’inci sırada yer aldı. Sıralamaya Türkiye’den 43 üniversite daha girdi. BAİBÜ, söz konusu alanlarda Türk üniversiteleri arasında ise, sırasıyla 28’inci ve 18’inci sırada yer almayı başardı.

BAİBÜ’de yeşil ve çevreci kampüsler oluşturmak amacıyla bu yıl uygulanmaya konan Sıfır Atık projesi, enerji tasarrufu uygulamaları, atık yönetimi ve benzeri projeler ve çalışmalar doğrultusunda üniversitenin önümüzdeki yıllarda GreenMetric sıralamasında üst sıralara çıkması bekleniyor. Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında 95 üniversitenin katılımıyla başlatılan GreenMetric sisteminde bu yıl birinciliği Hollanda Wageningen University&Research, ikinciliği İngiltere University of Oxford ve üçüncülüğü ABD University of California’nın aldığı GreenMetric 2019 sıralaması sonuçları, //greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2019/ adresinde ilan edildi.