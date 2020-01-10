BAİBÜ, dev fuara hazırlanıyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından daha önce yapılacağı açıklanan “Batı Karadeniz Kariyer Fuarı” için üniversite hazırlıklarına başladı. Fuar kapsamında tüm bilgilendirmelerin ve programların yer alacağı sanal yayın organını aktif eden BAİBÜ Rektörlüğü, fuarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6-7 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. “Yetenek Her Yerde” sloganıyla düzenlenecek kariyer fuarında BAİBÜ Bartın Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olmak üzere toplam 12 üniversiteyi ilimiz Bolu’da ağırlayacak.

Batı Karadeniz Kariyer Fuarıyla ilgili detaylı program ve bilgilerin ilerleyen haftalarda www.batikaf.com sitesinden yayınlanacağı öğrenildi.