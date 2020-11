BAİBÜ, dünya üniversiteleri arasında

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), son yıllarda göstermiş olduğu akademik başarılarıyla birçok sıralama kuruluşunun listesine girerken, Uluslararası yükseköğretim kurumlarını çeşitli alanlardaki performanslarını derecelendiren Londra merkezli ünlü kuruluş Times Higher Education’ın (THE) 2021 listesinde de, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında, bu kez 4 kategoride yer alarak, önemli bir başarıya daha imza attı. Times Higher Education (THE), 2004 yılından bu yana yükseköğretim kurumları arasında yaptığı performans ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile dünyanın önde gelen üniversitelerini sıralayan, en önemli derecelendirme kuruluşları arasında yer alıyor. Dünya üniversite sıralamalarındaki performans ölçütlerini kullanarak bölgesel ve tematik sıralamalar da yayınlıyor. Dünya üniversitelerinin 11 farklı bilim alanında değerlendirildiği Times Higher Education (THE) 2021 Bilim Alanı Sıralamaları açıklandı. Listede, 4 kategoride sıralamaya giren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri’nde 501+; Tıp ve Sağlık Bilimleri’nde 601+; Fen Bilimleri’nde 801+ ve Fizik Bilimleri’nde 1001+ sıra bandında yer aldı. BAİBÜ’nün 4 alanda, girdiği sıralamalarda Türkiye’den; Fen Bilimleri’nde 13, Eğitim Bilimleri’nde 15, Fizik Bilimleri’nde 27 ve Tıp ve Sağlık Bilimleri’nde 29 üniversite listelere girebildi.

BAİBÜ, YERİNİ YÜKSELTMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Son 1 ay içinde, THE 2021 listesine iki kez giren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin başarıları, bunlarla sınırlı kalmadı. BAİBÜ, 2009 yılından bu yana üniversitelerin akademik başarılarını, geliştirdiği bilimsel sıralama sistemi ile kamuoyuyla paylaşan ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı’nın bu yıl açıkladığı listede, 166 üniversite arasında 47’nci olmuştu. Geçen yıl 54’üncü sırada yer aldığı sıralamada, 7 basamak birden yükselerek 47’nci olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 455.92 olan toplam akademik performans puanını da 479.9’a yükseltmişti. Ülke ve akademik kuruluş bazında makale sayısı ve bilim insanlarının makaleye katkısı açısından başarı sıralamalarının yayınlandığı Nature Index’de de, Türkiye’den sıralamaya girmeye hak kazanan 83 üniversite arasında 9’uncu sıraya yerleşen üniversitemiz, 2018’de 50, 2019’da 45 olan sıralamasını hızla yükselterek, genel sıralamada 9’uncu, Fizik alanında ise 7’nci olmuştu.

REKTÖR ALİŞARLI’DAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, sadece son 1 ayda, ulusal ve uluslararası üniversite performans sıralamalarında elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu başarılarda emeği geçen tüm değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, BAİBÜ ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Alişarlı, BAİBÜ’nün, çağdaş eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimin ışığında ürettiği proje ve çalışmaları, teknolojik gelişmelere katkısı ve sanayi ile iş birliği çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda adını duyurmaya devam edeceğini vurguladı.