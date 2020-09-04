BAİBÜ, dünyanın en iyileri arasında

Haber: Ceylan Beykoz

Yükseköğretim kurumları arasında yaptığı performans ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile dünyanın önde gelen saygın üniversitelerini derecelendiren uluslararası kuruluş Times Higher Education (THE), 93 ülkeden listeye girmeyi başaran 1527 üniversiteyi içeren “2021 Dünya Üniversite Sıralamaları” sonuçlarını açıkladı. Üniversitelerin eğitim, araştırma, atıf, sanayi geliri ve uluslararası görünüm alanlarında 13 alt performans göstergesinin değerlendirildiği Times Higher Education (THE) sıralamasına, Türkiye’den bu yıl 43 üniversite girebildi. Son yıllarda yaptığı proje ve bilimsel çalışmalarla uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam eden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye’den listeye girmeye hak kazanarak 43 üniversite arasında yer aldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Nisan ayında açıklanan Times Higher Education’un (THE) “University Impact Rankings 2020”, (Üniversite Etki Sıralaması-2020) derecelendirmesinde de, “Nitelikli Eğitim” kategorisinde, büyük bir başarıya imza atarak dünya üniversitelerinde ilk 200’e girerken Türkiye’de 4. sırada yer almıştı.

REKTÖR ALİŞARLI: “HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA BAŞLADIK”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Times Higher Education 2021’de elde ettiği başarı dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Göreve geldiğimizden bu yana önemle üzerinde durduğumuz, eğitim-öğretim kalitesi, araştırma-geliştirme ve patent çalışmaları, bilimsel proje ve çalışmalar, teknoloji ve sanayileşme, uluslararasılaşma gibi pek çok konuda hedeflerimize ulaşmaya ve bunların meyvesini almaya başladığımızı büyük bir mutlulukla görüyorum. Üniversitemiz, son yıllarda ivme kazanan çalışmaları ile önemli uluslararası kuruluşların başarı sıralamalarında yer almaya ve yükselmeye devam etmektedir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”