BAİBÜ, Engelsiz Üniversite Bayraklarına Kavuştu

Haber. N. Halid Altundal

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla, YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), “Mekanda Erişilebilirlik” alanında Turuncu Bayrak ve “Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” alanında ise Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştı.

Bu yıl üniversitelerden rekor sayıda başvurunun yapıldığı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde, 431 başvurunun yapıldığı “Mekanda Erişilebilirlik” kategorisinde, 41 üniversiteye, 118 Turuncu Bayrak; 141 başvurunun yapıldığı “Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” kategorisinde ise 12 üniversiteye, 17 Mavi Bayrak verilmişti.

Turuncu ve Mavi Bayrakların, BAİBÜ tarafından teslim alınması esnasında tebrik konuşması yapan Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel, bu ödülün, engelli öğrenciler için fiziksel şartların iyileştirilmesine yönelik atılacak her adımda, büyük bir motivasyon oluşturacağını söyledi. BAİBÜ’nün akreditasyon sürecinde, engelli öğrencilerimize sunulacak eğitim, mekan ve sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Elif Sazak ise, “Koordinatörlük olarak, engelli öğrencilerimiz için yaptığımız çalışmaların, YÖK tarafından takdir edilip ödüle layık görülmesi bizler için gurur verici oldu. Çalışmalarımızda bizleri destekleyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı olmak üzere, iş birliği içinde çalıştığımız koordinatör üyelerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.