BAİBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunları bir arada

Haber: Süleyman Kurt

BAİBÜ Sağlık Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 2000,2001,2002 mezunları bir araya geldi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım, kurucu müdür Prof. Ferda Dokuztuğ Üçsular ve eski müdürlerimizden ve halihazırda Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları katıldı.

DOÇ.DR. NURİYE ÖZENGİN: “ÖĞRENCİLİK GÜNLERİME DÖNDÜM”

Mezunların 20. yıl buluşması sebebiyle kampüste gerçekleştirilen kahvaltının ardından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü binasında açılış konuşmaları yapıldı. Programda açılış konuşmasını 2002 mezunlarından olup üniversitede Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı olarak görev yapan Doç. Dr. Nuriye Özengin yaptı. Katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Özengin, dönem arkadaşları ve hocalarıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, 20 yıl sonra bir araya gelmenin tıpkı ilk günkü heyecanı hissettirdiğini ve öğrencilik günlerine adeta geri döndüğünü ifade ettikten sonra sözü Kurucu Müdür Prof. Dr. Ferda Dokuztuğ Üçsular’a bıraktı.

FERDA DOKUZTUĞ: “FİZYOTERAPİSTLİK ZOR BİR MESLEK, YÜREK, SEVGİ SABIR GEREKTİRİR”

Özengin’in ardından söz alan Prof. Dr. Ferda Dokuztuğ Üçsular; “Geçen zamanda başarılarınızı duyuyorum. Bu bazen vapurda yan yana denk geldiğimiz ve sizden rehabilitasyon almış biri bazen de sosyal platformlar aracılığıyla oluyor. Ben fizyoterapistleri ve gelecekte bu mesleğe sahip olacak kişileri hem sayıyor hem seviyorum. Bu meslek zor bir meslek. Yürek, sevgi, sabır gerektirir. Şimdi mezuniyetinizin üzerinden 20 yıl geçmiş ve benim sizlere duyduğum saygı ve sevgi de katlanarak çoğaldı. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde duygularını ifade ederek Nazmiye Yıldırım’a bıraktı.

NAZMİYE YILDIRIM: “OKULUNUZ İLERİDE BAŞARILARINA YENİLERİNİ EKLEYECEKTİR”

Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım, “Bugün sizlerle olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Mesleki birlik ve beraberliğinizin ne kadar sağlam temellere oturmuş olduğunu görüyorum. Umuyorum bu temeller üzerine kurulmuş olan okulunuz ileride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi olarak başarılarına yenilerini ekleyecektir. Sizler de okulunuzla daha fazla gurur duymaya devam edersiniz. Hepinizle tanıştığıma çok memnun oldum” şeklinde duygu ve düşüncelerini ifade ederek sözü Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz’e bıraktı.

BAİBÜ’DEN 20. YIL ÖZEL PLAKETİ

Gündüz’ün sözlerini bitirmesinin ardından üniversite, plaket takdimi yaparak sosyal programa devam etti. Ülkemizin dört bir yanından dönem arkadaşlarıyla buluşmak için organizasyona katılan fizyoterapistler, hocalarından aldıkları eğitimin kalitesini vurgulayarak meslekte 20 yılı geride bırakmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.