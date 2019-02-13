BAİBÜ Fizik Tedavi’de hastalar için moral etkinliği

Hastaların moral ve motivasyonunu artırmak adına etkinlikler gerçekleştiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ)İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geçtiğimiz gün yeni bir etkinlikle hasta ve yakınlarıyla bir araya geldi

BAİBÜ Fizik Tedavi’de hastalar için moral etkinliği

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Haber: Gönül Olutürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ)İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi hastalarının moral ve motivasyonunu artırmak için gerçekleştirdiği etkinliklerine devam ediyor. BAİBÜ Fizik Tedavi Hastanesi son olarak "Hastanemizde Misafirimizsiniz" projesi kapsamında hasta ve hasta yakınlarının da katkısıyla balık ekmek ikramında bulundu. Hastanemizde Misafirimizsiniz projesi ile uzun süre tedavi gören hastaların kısa sürede olsa kendilerini evlerinde hissetmelerinin planlandığı ifade edildi. Organizasyonda hasta ve refakatçilerine 30 kilo balık ikramında bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 12:43
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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