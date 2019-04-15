BAİBÜ ilana çıktı: 5 kişi alınacak

Haber: Gönül Olutürk

Resmi Gazete’nin 15 Nisan 2019 tarihli sayısında yer alan ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) çeşitli fakültelere öğretim elemanı alacak. Açılan ilanda şu özel şartlar belirtildi:

“1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla

otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma

görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi

öğrencisi olmak şartı aranır.

2-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine

sahip olmak şartı aranır.

3-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık

alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans

mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.”

Yapılan duyuruya göre Sağlık Bilimler Fakültesi Diyetetik Anabilim Dalına 1 Araştırma Görevlisi; Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalına 1 Araştırma Görevlisi; İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalına 1 Araştırma Görevlisi; Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalına 1 Öğretim Görevlisi ve Rektörlüğe de 1 Öğretim Görevlisi alınacak.

Kadrolara başvuracak adayların detaylı şartlar, istenilen belgeler ve sınav tarihleri ile ilgili bilgilere Resmi Gazetenin 15 Nisan 2019 Pazartesi tarihli sayısından ulaşabilecekleri belirtildi.