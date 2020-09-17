BAİBÜ ile Gençlik Spor arasında protokol

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, üniversitenin Gölköy ve Gerede yerleşkelerinde 2 adet Genç Ofis kurulması amacıyla hazırlanan iş birliği protokolü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından Rektörlük makamında imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında geçen yıl imzalanan iş birliği protokolü esas alınarak yürütülen Genç Ofis projesi ile, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetler ile bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk, manevi gelişim ve gönüllülük çalışmaları hedefleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri bünyesinde hizmet verecek olan Genç Ofislerden, gençlerin yanı sıra akademik ve idari personel de faydalanabilecek. Protokol kapsamında, BAİBÜ’lü akademisyenler ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gençlik projeleri hazırlayacak. Gençlerin gelişimlerine katkı yapacak olan sosyal, kültürel, sportif ve manevi projelerle aynı zamanda topluma faydalı çalışmalar de hedefleniyor.

ALİŞARLI: “KURUMLARIMIZ GENÇLERİMİZİN GELİŞİMİNE KATKI VERMEK İÇİN HAZIR”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, iş birliği protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri ve Genç Ofislerin, gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri ile gönüllülük çalışmalarına yaptığı katkıların önemini vurguladı. Rektör Alişarlı; “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile üniversitemiz arasında imzalanan protokolle açılacak Genç Ofis, iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirerek gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif ve manevi gelişimine katkı verecek. Gençlerimiz hem kendileri hem de akademisyenlerimizle topluma her açıdan faydalı projeler yapabilecekler. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Şerafettin Çilkara ve Bolu Gençlik Merkezi Müdürümüz İlhan Şimşek olmak üzere protokol çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederim. Genç Ofisin Bolumuza, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

GENÇ OFİSLERDE HEDEF GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

Proje, öğrencilerin gönüllülük çalışmaları dersini alabilmelerini ve ardından Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisler aracılığıyla gönüllülük çalışmalarını aktif olarak gerçekleştirebilmelerini de sağlayacak. Protokol kapsamında ayrıca, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kurumsal kapasitesinin ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim, araştırma, proje ve programları, üniversite koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve desteklenecek. BAİBÜ, Genç Ofis’te görevlendirilecek personelin, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik sertifika ve eğitim programlarının açılmasına katkı sunacak.