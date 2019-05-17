BAİBÜ Kalite Alt Komisyonu toplandı

Haber: Gönül Olutürk

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenmiş iç ve dış kalite güvencesine ilişkin standartları sağlamak üzere görev yapacak olun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Kalite Komisyonu; Alt Çalışma Komisyonlarını oluşturarak önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Düzenlenen Kalite Alt komisyon toplantısına Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Samettin Gündüz ve komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma katkı gibi asli faaliyet alanları başta olmak üzere; kurumsal performans, mali işler, insan kaynakları, bilgi ve bilişim, tedarik hizmetleri yönetimleri gibi destek süreçleri de dâhil olmak üzere üniversitenin tüm görev ve faaliyet alanlarındaki kalite süreçleri değerlendirildi, komisyon üyelerinin görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantının ardından, Rektör Alişarlı, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Erasmus Koordinatörleri ve Kalite Alt komisyon üyelerine iftar yemeği verdi. Rektör Alişarlı, katılımlarından dolayı misafirlerine teşekkür etti.