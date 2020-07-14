BAİBÜ, Kamu-Üniversite-Sanayi desteğini sürdürüyor

Haber: BMA

Bolu Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Haluk Kaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret etti. Sanayi kuruluşlarını, üniversitenin köklü akademik birikimiyle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen görüşmeye, akademik birimlerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman ile Bolu KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi de katıldı.

KÜSİ İLE YENİ PROJELER GELİYOR

Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, Bolu sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda, akademisyenlerin ürün geliştirme ve ürünlerin ticarileştirilmesi konularında yaptıkları proje ve çalışmalar ele alındı. Sanayi kuruluşlarının yerli üretimlerini artırmaları, daha kaliteli ve işlevsel ürünlerin piyasaya sunulması ve Türk sanayisinin geliştirilmesi için, sanayiciler ile akademisyenlerin buluşturulması çalışmalarına hız verildi.

BÖLGENİN EN GELİŞMİŞ LABORATUVARLARI KÜSİ HİZMETİNDE

Ziyarette, BAİBÜ laboratuvarlarının akreditasyon işlemlerinin kısa zamanda tamamlanması, YENİGIDAM ve BETUM laboratuvarlarında akreditasyon çalışmalarına başlanması, sanayi kuruluşlarının test ve analiz ihtiyaçlarının laboratuvarlarda yapılması, sanayiye verilen teşviklerin artırılması ve benzeri konular görüşüldü.