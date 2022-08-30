BAİBÜ Kariyer Planlama Merkezi İş İlanı Yayınladı

Haber: Okay Özcan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAİBÜ KARMER), Orman Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne alınmak üzere personel arandığını yayınladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü için alınacak sözleşmeli 338 personel için avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför destek personeli ve temizlik görevlisi destek personeli arandığı açıklandı. Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresi üzerinden başvurulacak ilana, e-Devlet üzerinden ulaşılabilmekte. İlan hakkındaki tüm bilgiler ise BAİBÜ KARMER internet adresinde bulunuyor.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIM İLANI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım ilanında ise, Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu mezunu ikinci kaptan, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimlerinden lisans düzeyi mezun olan mühendislerin başvurularına açıldığı yazıldı. İlan için başvurular Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) üzerinden alınacak. Personel alım ilanına ait tüm detaylar BAİBÜ Kariyer Merkezi’nin internet sitesinde yine yer alıyor.