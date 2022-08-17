BAİBÜ Kontenjanları Doldu Taştı

Haber: Süleyman Kurt

YKS tercihlerinin açıklanmasından hemen sonra, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni ön lisans ve lisans program ve bölümlerinin doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaştı.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler hariç, lisans bölümlerinde 3 bin 720 olan genel kontenjanın 3 bin 689’u doldu. Buna göre, lisans bölümlerinde doluluk oranı yüzde 99.17 oldu. Ön lisans programlarında ise, 2 bin 531 olan genel kontenjanın tamamı doldu. Ön lisans programlarındaki doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaştı.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ İLK KEZ ÖĞRENCİ ALDI

Bu yıl ilk kez öğrenci alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, yüzde 100’lük bir oranla tercih dönemini kapattı.

YKS sonuçlarına göre, özel yetenek sınavları ile öğrenci alan bölümler hariç, ön lisansta 2 bin 531, lisansta ise 3 bin 720 olmak üzere toplam 6 bin 251 olan genel kontenjanın tamamına yakını dolmuş oldu.