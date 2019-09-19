BAİBÜ Koordinasyon Kurulu toplandı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Koordinasyon Ve İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Senato Odası’nda gerçekleşen toplantıya; Genel Sekreter Murat Tok, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Temel, Mustafa Tanrıkulu ile daire başkanları, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreterleri ve birim müdürleri katıldı. Koordinasyon ve İstişare Kurulu Toplantısı’nda üniversite birimlerinin önceden bildirdiği gündem maddeleri ile ihtiyaçlar ve gereksinimleri çerçevesinde yapılacak çalışmalar ve çözüm önerileri değerlendirildi.