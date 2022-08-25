BAİBÜ mahkeme kararını bile hiçe saydı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)’de araştırma görevlisi olarak çalışan Orhan Kaya, Barış için Akademisyenler Bildirisini imzaladığı için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden ihraç edilmişti.

İhraç edilen akademisyen İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenci sayıldı, hakkında soruşturma açıldı. Hakkında İstanbul 25 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘terör örgütü üyeliği’ iddiası ile dava açılan Orhan Kaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 2018 yılında KHK ile ihraç edildi. İlk duruşmanın ardından 25 Ekim 2019 tarihinde beraat eden Kaya, aynı yıl doktorasını tamamlayarak Roma’daki Sapienza Üniversitesi’nde post-doktora kabulü aldı.

4 yıl önce ilişkisini kestiği BAİBÜ tarafından öğrencisi olmamasına karşın soruşturma açılmasına tepki gösteren Kaya, “beraat ettiğim bir konu ile ilişkili olarak açılmaya çalışılan soruşturma gösteriyor ki, BAİBÜ Rektörlüğü mahkeme kararını bile hiçe sayıyor” ifadesini kullandı.

UYAP’TAN GÖRDÜM;

Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile 2019 yılı itibariyle ilişiğinin kesildiğini ve soruşturmanın hangi amaçla başlatıldığına dair bilgisinin olmadığını söyleyen Kaya, “Kendi içlerinde bir hesaplaşma mı yaşıyorlar yoksa başka bir durum mu var bilemiyorum. UYAP’tan gördüm soruşturma açıldığını. Üniversitede bu tür absürt durumlar çok yaşanıyordu. Örneğin, ihraç edildiğim gün üniversitedeki ofisimin kapısı kırıldı. Açık açık saldırıya uğramıştım. Ancak üniversite devlet malına zarar vermekten bana soruşturma açmıştı” dedi.

HUKUKA AYKIRI SORUŞTURMA;

Konuya ilişkin konuşan avukat Gülay Rojda Fırat, soruşturmanın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek gerekli yerlere başvuruda bulunulacağını belirterek, “Üniversitenin ne amaçla soruşturma açtığını henüz bilmiyoruz. Geçmiş yıllarda açılan bir soruşturma olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir yaptırımı olamaz. Hukuka aykırı başlatılmış bir soruşturma. Soruşturma sonucunu bekleyeceğiz. Sonuca göre hukuki yerlere başvurumuzu yapacağız” diye konuştu.

MAHKEMEDE BERAAT ETTİ;

2016 yılında “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan Kaya, evine yapılan baskınla gözaltına alınarak hakkında ‘terör örgütü üyeliği’ kapsamında soruşturma başlatıldı. İlk duruşmanın ardından 25 Ekim 2019 tarihinde beraat eden Kaya, aynı yıl doktorasını tamamlayarak Roma’da Sapienza Üniversitesi’nde post-doktora kabulü aldı. Hala bu üniversitede çalışmalarına devam eden Kaya hakkında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından ‘öğrenci disiplin soruşturması’ açıldı. Üniversite tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 28 Şubat 2022 tarihinde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nden Kaya hakkında belge talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Orhan Kaya, Barış için Akademisyenler Bildirisi’ni imzaladığı için KHK ile üniversiteden ihraç edilmişti. 2016 yılında Türkiye’nin Güneydoğu bölgesindeki illerde PKK’nın hendek kazarak güvenlik güçleri ile çatışmıştı. Devam eden çatışmalar ve operasyonlar sonucu ilân edilen sokağa çıkma yasaklarının ve bölgede şiddetin son bulmasını temenni ettikleri için ‘Barış için Akademisyenler’ bildirisine imza atan akademisyenler hakkında önce soruşturma yapılmış daha sonra bağlı bulundukları üniversitelerden ihraç edilmişlerdi. Bolu’da da 3 akademisyen gözaltına alınmıştı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görevini sürdüren Orhan Kaya da Barış için Akademisyenler’ bildirisinde imza attığı için ihraç olan akademisyenler arasındaydı.

Orhan Kaya, ihraç edildiği dönemde geçimini idame ettirebilmek için inşaatlarda çalıştı. Uzun bir gayret ve özveriyle yurt dışında doktorasını tamamlayarak akademisyen kimliğini geri kazandı. Durumundan memnun olduğunu ifade eden Kaya, bildiriyi imzaladığı için pişmanlık duymadığını aksine imzaladığı için bu tarihsel sürecin içinde olmaktan gurur duyduğunu belirtiyor.