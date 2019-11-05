BAİBÜ, MARKA desteğini birincilikle kazandı

Haber: BMA

Projenin tanıtım toplantısı, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Öztoprak, Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Soykan, ilçe müdürleri, MARKA yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Proje Ortaklarla Birlikte Yürütülecek

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Akmina Maden Suyu-Danone Hayat İçecek ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş., Barilla Gıda A.Ş., Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bolçi Çikolata A.Ş.’nin ortak olduğu proje, MARKA’dan aldığı destekle Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu’na 857 bin 414 TL’lik bir alt yapı kazandırmış oldu.

“BOLUMUZA DAHA FAZLA KATKI VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Proje değerlendirmesiyle ilgili bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, projenin üniversite için kıymetli ve katkı sağlayıcı önemli bir proje olduğunun altını çizerek; “Üniversitemiz sahip olduğu akademik altyapısıyla Bolu’ya katkı vermeye devam ediyor. Değerli öğretim elemanlarımızın hazırladıkları projenin MARKA’ya sunulan projeler arasında birinci olarak yer alması da ayrıca gurur verici oldu. Akademik araştırma ve geliştirme projeleri için verilen eğitimlerimizin ve kurumsal olarak çalışmalarımızın meyvelerini de almış oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Üniversitemiz bünyesinde Proje Destek Ofisini faaliyete geçirmiştik. Ofisimizle, kurumsal olarak bu tip projelerimizin hazırlanma aşmalarından itibaren, sürecin kısa sürede ve hatasız tamamlanmasını sağlayarak verimliliği artırıyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde giderek artan proje eğitimlerimiz sayesinde, Üniversitemize bilimsel ve akademik, Bolumuzun da gelişmesine yönelik yatırım, üretim ve istihdam alanlarında daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle proje ekibinde yer alan ve özverili çalışmalarından dolayı başta Dr. Öğr. Üyesi Uğur Soykan olmak üzere; Prof. Dr. İbrahim Çakır, Doç. Dr. Sedat Çetin, Doç. Dr. Esra Acar Soykut, Araştırma Görevlileri Dr. Seda Karaboğa ve Dr. Alperen Yandı ve Öğr. Gör. Veli Başaranol’a kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Soykan’ın yaptığı “Gıda İşleme Bölümü Öğrencilerinin Yenilikçi Yaklaşımlarla Üretim Becerilerinin ve Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” projesi tanıtım konuşmasını, Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Acar Soykut yaptı. Soykut, projenin, bölümdeki eğitim kalitesinin artmasında ciddi bir rol oynayacağını vurguladı.

“ÜNİVERSİTE VE SANAYİ BAĞLARINI GELİŞTİRİYORUZ”

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Öztoprak ise, projenin, hem akademisyenlerde hem de öğrencilerde inovasyon vizyonu oluşturacağını söyledi. Meslek yüksekokulunun sanayi ile olan bağlarını güçlendireceğini ve bunun sonucunda öğrencilerin diğer meslek yüksekokullarından mezun olacak meslektaşlarına göre, istihdamda büyük bir avantaja sahip olacaklarını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Öztoprak, Yeniçağa ve yüksekokulun tanınırlığının artarak, öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilir hale geleceğini kaydetti.