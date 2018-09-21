Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, yapımı devam eden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü inşaatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kampüs alanı inşaatında çalışan yetkililer inşaatın devamı konusunda trafo yer değişikliğinin bir an evvel tamamlanması gerektiğini belirttiler. Belediye Başkanı Bulut, yetkililere SEDAŞ ile konunun görüşüldüğünü ve trafo yer değişikliğinin en kısa zamanda gerçekleşeceği bilgisini verdi.