BAİBÜ Mezuniyet ve Ödül Töreni yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) lisans ve önlisans düzeyinde üniversite sıralamasında dereceye giren; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını ise birincilikle bitiren mezunlarını ödüllendirdiği 2019-2020 Akademik Mezuniyet ve Ödül Töreni, Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Törene; Bolu Valisi Ahmet Ümit, BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Müftüsü Orhan Genç, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Haluk Kaya, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri, BAİBÜ Senato Üyeleri ile lisans ve önlisans düzeyinde ilk 3’e giren öğrenciler, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul birincileri ve ailelerinden en fazla iki kişi katıldı.

İNTERAKTİF ORTAMDA MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDILAR

Ödül törenine katılan BAİBÜ’nün birinci, ikinci ve üçüncüleri, fakülte, yüksekokul birincileri meslek yüksekokulu birinci, ikinci ve üçüncüleri ile meslek yüksekokulu birincilerinin yanısıra bu yıl ilk defa fakülte ve meslek yüksekokulu bölüm ve programlarından birincilikle mezun olan öğrenciler, pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında törene interaktif bağlantıyla katıldılar. Lisans bölüm birincileri adına Ayşegül Akman ve meslek yüksekokulu program birincileri adına da Hayrünnisa Şentürk interaktif ortamda salonda bulunan katılımcılara birer selamlama konuşması yaptılar.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, “Anadolu Güneşi Bağlama ve Keman İkilisi” müzik dinletisini, Prof. Dr. Uğur Alpagut ve Kemal Bilsel Sarısözen sundular. Beğeniyle dinlenen mini konserin sonunda sanatçılara, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından teşekkür plaketi verildi.

ALİŞARLI; “PANDEMİ ŞARTLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI BAŞARIYLA TAMAMLADIK”

Törenin açılış konuşmasını BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptı. Alişarlı konuşmasına Hicri Yılbaşını tebrik ederek başladı; “Bugün, İslâm âlemi için önemli bir gün. Bugün, 1 Muharrem 1442. Bu nedenle, Hicri yeni yılımızın, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlar için barış, huzur, mutluluk, bereket ve sağlık getiren hayırlı bir yıl olması duasını ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Alişarlı, “Üniversitemizin büyümesi ve gelişmesi için yoğun çaba harcadığımız bir dönemde, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi dolayısıyla, eğitim ve öğretimi aksatmadan yürütmek için yoğun gayretlerle 2019-2020 akademik takvimimizi tamamladık. Mezuniyet törenini, ne yazık ki, Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı bir katılımla gerçekleştirmek durumunda kaldık. Bu tercihimizdeki temel etken elbette, öğrencilerimizin, ailelerinin ve üniversite çalışanlarımızın sağlığını korumak ve tehlikeye atmama sorumluluğumuzdandır. Törenimizde, dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim ettiğimiz bugünün mutluluğunu yaşarken, bir yandan da öğrencilerimizin ve ailelerinin, öğretim üyelerimizin bir kısmının burada bizimle olamamalarının üzüntüsünü derinden yaşıyoruz” diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan gelen kutlama mesajları okundu.

ÜMİT: “BİR MİLLETİN EN BÜYÜK HAZİNESİ YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜDÜR”

Programda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bir Milletin ve devletin en büyük hazinesi yetişmiş insan gücüdür. Üniversiteler de çağımızın bilim kapıları, araştırma merkezleri durumundadır. Üniversitelerimiz de bilim adamlarımız, akademisyenlerimiz bilim üretmek için gayret ediyor, gençlerimiz devletin ve milletin yolunda, insanlık uğruna gayretli bir şekilde bilim öğrenmeye ve hizmet yapmak için yetişiyorlar. Hepimizin en önemli görevlerinin başında bu güzel memleketimize, büyük devletimize, şanlı tarihimize ve yüce milletimize layık olabilmek için doğru ve dürüst bir şekilde çok ama çok çalışmak gelmektedir. İnanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz bu düşünce ve davranış içerisinde, yüce milletimize, devletimize ve insanlığa hizmet etmek için gayretlerini sürdüreceklerdir. Bu vesileyle, başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, merhum İzzet Baysal Beyefendiyi rahmetle yâd ediyorum. İzzet Baysal Vakıf başkanımızın şahsında vakıf üyelerimize ve üniversitemize bugüne kadar emeği geçen herkesi hürmetle selamlıyor, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Üniversitemizin gelişmesi için her gün eğitiminin, öğretiminin kalitesini artırmak için bütün gayretini sarf eden çok değerli rektör hocamızın şahsında bütün hocalarımıza, aynı zamanda bu Üniversiteyi tercih eden alnının terini, bileğinin emeğini ortaya koyan bütün öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Hususiyle 2019-2020 Akademik Yılı Mezunlarının tamamını ve özellikle dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından BAİBÜ lisans ve önlisans düzeyinde ilk 3’e giren öğrenciler ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının birincilerine, protokol üyeleri ve İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri tarafından ödülleri verildi.

DERECEYE GİRENLERE İZZET BAYSAL VAKFI’NDAN ÖDÜL

2019-2020 Akademik Yılı’nın lisans düzeyinde üniversite birincisi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden Esra Metin oldu. İlahiyat Fakültesi’nden Esra Yıldırım ikinci, aynı fakülteden Onur Demircan ise üçüncü oldular. Önlisans düzeyinde ise üniversite birincisi, Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’ndan Ecehan Halavurt oldu. Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı mezunu Zümrüt Bozkurt ikinci, aynı meslek yüksekokulundan Bilgisayar Programcılığı mezunu Emre Güleç ise üçüncü oldular. İzzet Baysal Vakfı tarafından üniversite sıralamasında dereceye giren mezunlara, 4000, 3000, 2000 ve 1500 TL’lik ödüller verildi. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul birincilerine de 1000’er TL’lik ödüller takdim edildi. Mezunlara aynı zamanda, teşekkür plaketleri ve takdir belgeleri ile İzzet Baysal Vakfı tarafından hazırlanan hediyeler verildi. Kep atma töreninin ardından mezuniyet programı sona erdi.