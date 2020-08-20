BAİBÜ mezuniyete hazır

Haber: Aysun Beykoz

BAİBÜ’de gelenekselleşen Mezuniyet ve İzzet Baysal Vakfı Töreni, 20 Ağustos Perşembe günü, saat 14.00’de, Kongre Merkezi Bordo Salonda gerçekleştirilecek. İl protokolünün yanı sıra üniversite sıralamasında lisans ve ön lisans düzeyinde ilk 3’e giren mezunlar ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları birincilerinin ve ailelerinden en çok 2 kişinin katılabileceği törenin hazırlıkları, pandemi şartlarına uygun şekilde tamamlandı. Önlemler dahilinde, içinde 5 adet maske bulunan paketler ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde üretilen el dezenfektanlarından oluşan temizlik setleri, üniversitemizin çevreci torbalarının içinde katılımcılara dağıtılacak. Törene girişte, katılımcıların ateşleri ölçülecek ve iletişim bilgileri alınacak. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlanan salona, giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere mesafe hatırlatıcı işaretler konuldu. Ayakla basılan dezenfektan dispanserleri yerleştirildi. Salonun, havalandırmasından teknolojik cihazlarına kadar tüm sistemleri, pandemi tedbirlerine uygun şekilde hazırlandı.