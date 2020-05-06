BAİBÜ mezunu genç öğretmen vefat etti

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Atatürk İlkokulu ve Sakarya Orta Okulunda bir süredir staj öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Lütfiye Akgündüz, atama beklerken bir süre önce rahatsızlandı. Kanser teşhisi konulan Akgündüz, amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Akgündüz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden 2018 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuş ve mezuniyet belgesini BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı’nın elinden almıştı.