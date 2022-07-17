“BAİBÜ” NEDİR?

3 Temmuz 1992’de kurulan ilk vakıf destekli devlet üniversitesi olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kısaltması ‘BAİBÜ’yü Bolu halkına sorduk. Birçok vatandaş kısaltmayı anlamlandıramazken, bazı vatandaşlar ise ‘B’ harfinin sonradan eklenmiş olduğunu belirterek Abant İzzet Baysal Üniversitesi cevabını verdi.