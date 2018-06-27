Haber: Semih Baykal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(SKS), internet sitesinden yemekhane ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. BAİBÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının duyurusunun ardından üniversiteli öğrenciler yemekhane ücretlerinin 1,75 TL’den bir anda 2,5 TL’ye çıkmasına sert tepki gösterdiler. SKS Başkanlığı sitesinde yapılan 4 Haziran itibariyle geçerli olan yemek ücretleri duyurusunda, BAİBÜ’de çalışan memurlar, sözleşmeli personeller, öğrenciler ve misafirler için zamlı fiyatlar belirtildi. Zamlar sonrası memurlardan ek gösterge durumuna göre 5 TL’den 7,5 TL’ye kadar değişen; sözleşmeli personelden brüt sözleşme ücretlerine göre 5 TL’den 7 TL’ye kadar değişen; öğrencilerden 2,5 TL ve misafirlerden de 9,5 TL yemek ücreti alınacak.

Sosyal medya platformları üzerinden tepkilerini dile getiren üniversiteliler, yemekhane ücretlerindeki 75 kuruşluk artış sonrası boykot çağrısı yapmaya başladı. 4 Haziran itibariyle geçerli olan zamlı fiyatların eğitim dönemi sona erer ermez yapılmasını öğrenciler işgüzarlık olarak değerlendirdi. Sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran zam haberi üzerine BAİBÜ Öğrenci Konseyi de bir açıklama yaptı. Öğrenci Konseyi yemekhane ücretlerine yapılan zamla ilgili açıklamasında, yapılan yeni ihale sonucu yemek şirketinin değiştiğini belirterek, “Yemekhanede sunulan hizmetin öğrenci arkadaşlarımızın genelince beğenilmediği göz önüne alınınca bu kararın yersiz ve haksız olduğu aşikardır. Öğrenci Konseyi Başkanlığı bu kararı iptal ettirmek için ilgili makamlarla görüşecek ve konuyu senato toplantısında gündeme getirecektir” dedi.

“KİMSE GİTMESİN YEMEKHANELERE TEPKİMİZİ KOYALIM”

Yemek zammına öğrenciler şu sözlerle tepki gösterdi: “Haydi bu ne şimdi? Her yerden zam, öğrencinin cebinde ne kadar var ilgilenen yok”, “Haksızlık! İçinde doğru düzgün 'soğan patates' bile yok neyin zammı bu?”, “1,75 TL bile verilmeye değmeyecek o yemeklere bir de zam mı yaptınız. Allah affetsin”, “Görüntüsü ve tadı arasında alakası olmayan, yedikten sonra midemizi bozan yemeklere bu fiyat... Tebrik ediyorum gerçekten, el insaf”, “Soyguncular! Özel şirket diye öğrencinin sömürülmesine izin veriliyor. Bir anda yapılan 75 kuruş zaman nedir? 1 yıldır zam yapmıyoruz diye yarın bir gün otobüse de zam yaparlar ohh mis... Gözleri öğrencinin cebinde!!!”, “Kimse gitmesin yemekhanelere tepkimizi koyalım sonra düşüyor mu düşmüyor mu ?” Yemekhane ücretlerine yapılan zammın geri alınması için boykota hazırlanan BAİBÜ öğrencileri, konuyla ilgili tepkilerini sosyal medyada dile getirmeye devam ederken, gelen tepkilerin herhangi bir karşılık bulup bulamayacağı merak konusu oldu.

BAİBÜ’de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, üniversitenin Gölköy ve Şehir Yerleşkesi ile Gerede, Yeniçağa, Mengen, Seben ve Mudurnu ilçelerinde bulunan yemekhanelerinde öğrenci ve personele beslenme hizmeti ihale sonucu belirlenen özel firmalar eliyle sunuluyor. Öğrenci ve personel yemeklerden belirli bir katkı ücreti karşılığında yararlanıyor.

