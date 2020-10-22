BAİBÜ öğrencisi intihar etti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) öğrencilerinden Berna Uludağ, geçtiğimiz gün ‘tarlaya gidiyorum’ diyerek çıktığı eve dönmedi. Başlatılan arama çalışmalarında 20 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bir ağaca asılı halde bulundu.

BAİBÜ öğrencisi intihar etti


Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Halı Köyünde meydana geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu 20 yaşındaki Berna Uludağ, iddiaya göre ‘tarlaya gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Genç kızın akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi ve tüm köy halkı Berna’yı aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucu Berna’nın cansız bedeni köyden 2 kilometre uzaklıkta bir ağaca asılı halde bulundu. Berna’nın cansız bedenini gören ailesi sinir krizleri geçirdi. Yapılan ilk incelemede genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken haberi alan köy halkı olay yerine akın etti. Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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