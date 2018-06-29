Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz günlerde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pazarlama 1. sınıf öğrencisi Emirhan Beyazıt, kuzenleriyle birlikte İznik Gölüne girdi. Gölde akıntıya kapılarak kaybolan BAİBÜ öğrencisi Beyazıt için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri 14 saat sonra Emirhan Beyazıt’ın cansız bedenine ulaştı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Beyazıt'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Yeniköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

BAİBÜ öğrencisi genç Emirhan’ın cenazesinin evine getirilişi sırasında annesi Nurdan Beyazıt ile baba Mehmet Beyazıt gözyaşlarına boğuldu. Yeniköy Yeni Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Beyazıt'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

REKTÖRLÜKTEN TAZİYE

Emirhan Beyazıt’ın vefat haberini alan BAİBÜ Rektörlüğü de internet sitesinden bir taziye mesajı yayımladı. Rektörlük taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “Üniversitemiz Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pazarlama 1. sınıf öğrencimiz Emirhan Beyazıt, memleketi olan Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan İznik Gölünde boğularak can vermiştir. Öğrencimiz Emirhan Beyazıt’a Allahtan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”