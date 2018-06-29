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29 Haziran 2018 Cuma
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    • BAİBÜ öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

    Bursa’da serinlemek için girdiği İznik Gölünde kaybolan ve bir süre sonra cansız bedenine ulaşılan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Emirhan Beyazıt’ın cenazesi toprağa verildi.

    29 Haziran 2018 Cuma 14:38
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    BAİBÜ öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

    Haber: Semih Baykal

    Geçtiğimiz günlerde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pazarlama 1. sınıf öğrencisi Emirhan Beyazıt, kuzenleriyle birlikte İznik Gölüne girdi. Gölde akıntıya kapılarak kaybolan BAİBÜ öğrencisi Beyazıt için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri 14 saat sonra Emirhan Beyazıt’ın cansız bedenine ulaştı.  19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Beyazıt'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Yeniköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

    BAİBÜ öğrencisi genç Emirhan’ın cenazesinin evine getirilişi sırasında annesi Nurdan Beyazıt ile baba Mehmet Beyazıt gözyaşlarına boğuldu. Yeniköy Yeni Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Beyazıt'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

    REKTÖRLÜKTEN TAZİYE

    Emirhan Beyazıt’ın vefat haberini alan BAİBÜ Rektörlüğü de internet sitesinden bir taziye mesajı yayımladı. Rektörlük taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “Üniversitemiz Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pazarlama 1. sınıf öğrencimiz Emirhan Beyazıt, memleketi olan Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan İznik Gölünde boğularak can vermiştir. Öğrencimiz Emirhan Beyazıt’a Allahtan rahmet,  kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

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