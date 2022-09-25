BAİBÜ personel alımında soru işaretleri?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla personel alımı yapacağını duyurdu. Bu personel alımının yine adrese teslim olup olmadığı merak konusu oldu.