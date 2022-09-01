BAİBÜ Projesi ‘Tanıtım ve Yaygınlaştırma’ ödülü kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 30 Ağustos’ta başladı. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan organizasyona katılan ekip, BAİBÜ’nden Ayvaz Elektromobil ekibi oldu.

Üniversitemiz standında sergilenen 2017 yılından bu yana TEKNOFEST Elektrikli Araç Yarışlarında BAİBÜ’yü başarıyla temsil eden Ayvaz Elektromobil ekibi, Elektromobil kategorisinde yapılan yarışlarda bu yıl ‘Tanıtım ve Yaygınlaştırma’ ödülü almaya hak kazandı.

AYVAZ ELEKTROMOBİL’İN TAMAMI YERLİ MALZEMEDEN OLUŞUYOR

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Rıfkı Terzioğlu danışmanlığında 25 kişilik Ayvaz ekibimiz, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşuyor.

Mekanik aksamının tamamı aracın ön kaputunda yer alan Ayvaz Elektromobil’in motor dahil olmak üzere motor sürücü, BYS, AKS ve fren sistemi yerli tasarım ve malzemeden oluşuyor.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTE’SİNİN STANDINA BÜYÜK İLGİ

TEKNOFEST Karedeniz’de Üniversitemizi, Ayvaz Elektromobil’in ekibi yanı sıra Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinden oluşan ekip temsil ediyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni başarıyla temsil eden ekip, büyük ilgi gören stantta yarışmacıların ve teknoloji meraklılarının sorularını cevaplıyor.