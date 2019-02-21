BAİBÜ Rektörlüğü başsağlığı diledi

Haber: Esra Öztürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencimiz Rıfat Seydioğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Üniversitemiz camiasını derinden etkileyen vefat nedeniyle öğrencimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Öğrencimizin kederli ailesine sabr-ı cemil; yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemize başsağlığı diliyoruz.”