BAİBÜ Rektörlüğünden taziye mesajı

Haber: N. Halid Altundal

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK unsurlarına, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurları tarafından yoğun topçu atışları yapıldı. Gerçekleştirilen saldırılar neticesinde, 4 askerimiz şehit olurken 1'i ağır 9 askerimiz de yaralandı.

“TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE VE AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ”

Şehit düşen askerlerimiz için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörlüğü bir taziye mesajı yayımladı. BAİBÜ Rektörlüğü taziye mesajında, “İdlib’de yapılan saldırı sonucunda dört askerimizin şehit, dokuz askerimizin de yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.