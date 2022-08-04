BAİBÜ Rektörü Alişarlı Üniversitelerarası Kurul başkanı oldu

Doçentlik başvuruları ile ilgili jüriler oluşturma ve akademik yayınların Yükseköğretim Kurulu’na uygunluğunu değerlendiren, doçentlik unvanı verilmesini sağlayan Üniversitelerarası Kurul Başkanı BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı oldu. Alişarlı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nda düzenlenen devir teslim töreninde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’tan devralan Alişarlı, 1 Ağustos itibariyle ÜAK başkanlık görevine başladı. Devir teslim törenine ÜAK Genel Sekreteri V. Prof. Dr. Abdulkerim Çalışkan da iştirak etti.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL (ÜAK) NEDİR?

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kurulan Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri ile her sene üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşuyor.

Rektörler, Üniversitelerarası Kurul’a bir yıl süre ile üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre başkanlık yapar.

Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.

Üyeler, farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini Yönetim Kuruluna devredebilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL’UN GÖREVLERİ

Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak,

Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek,

Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek,

Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretimine ilişkin ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak,

Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek,

Doçentlik başvurularında ilgili bilim veya sanat alanında jüriler oluşturarak adayların yayın ve çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller kapsamında değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı vermek,

​Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.​