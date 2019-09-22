BAİBÜ Rektörü ne yapmak istiyor?

Haber: Birol Ertunç

Son günlerde tekrar gündeme gelen Mengen’de eğitime devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından il merkezine taşınması konusu ile ilgili bir açıklama da Ulusal Aşçılar Federasyonu yaptı. Ulusal Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu adına Ulusal Aşçılar Federasyonu Başkanı Aziz Melik Altundağ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gördüğümüz kadarıyla A.İ.B.Ü rektörü üçüncü sınıf bir esnaf lokantacısı gibi tarihi geçmiş, kontamine yemekleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Mengen’de bulunan Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümünü tekrar Bolu’ya taşımanın hesaplarına girmiş bulunuyor. Siyaset yapmıyorum diyor ama her nedense bozuk yemeği servis etmek için seçim sonrasını bekliyor. Geçen yıl ki açıklamasında Mengen Gastronomi bölümünün kapatılması söz konusu değildir diyor ama seçimlerden sonra tekrar konuyu gündeme taşıyor. İlgili kurumlar ve Sivil toplum temsilcileriyle görüşüyoruz, görüştük diyor fakat hem geçen yıl hem de bu yıl Bolu’nun tek Aşçılık Federasyonu olan Ulusal Aşçılar Federasyonu konuya aktif olarak katılmasına ve 184 bin kişiye ulaşarak ciddi bir kamuoyu oluşturmasına ve de doğrudan rektöre açık mektup yazmasına rağmen bizleri hiçbir toplantıya davet edip fikirlerimizi sormamıştır. Samimiyetini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

Açıklamasında BAİB Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya sorular da yönelten Altundağ şu ifadelere yer verdi: “Bütün bunlar bir yana, sayın rektörün cevaplaması gereken çok kritik sorular var. Bizler konunun doğal paydaşı olarak bu sorulara çok ivedi olarak cevap bekliyoruz. Bu cevapları istemenin de en doğal hakkımız olduğunu biliyoruz.

1-Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yüksekokul öğrencilerinin imza toplayarak başka bir yere taşınma konusunda Mengen’den başka örnek var mıdır?

2-YÖK tarihinde üniversite öğrencilerinin toplu dilekçe ile rektörlüğe başvurarak bölümlerinin taşınmasını talep eden başka örnek var mıdır?

3-YÖK tarihinde öğrencilerin toplu dilekçelerine cevap veren, dikkate alan başka rektörlük var mıdır?

4-Üniversitenin diğer ilçelerindeki (Seben, Yeniçağa, Kıbrıscık, Dörtdivan, Göynük, Mudurnu, Gerede ) bölümleri de sosyal ortam ve staj yetersizliği nedeniyle Bolu’ya taşınacak mıdır?

5-Diğer ilçelerdeki staj imkanı, sosyal ortam olanakları daha mı iyidir?

6-Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için Mengen’in tarihsel misyonu düşünüldüğünde daha doğru bir yer var mıdır?

7-Şu an Mengen’de hızla yükselen ve İzzet Baysal vakfının çok önemsediği, sayın Ahmet Baysal’ın her fırsatta konuyu dile getirdiği Dünya’daki en iyi örneklerden biri olan Mengen Gastronomi kampüsünün içi boş bu kalacaktır?

8-Mengen’de bu akademik gelişmeye bağlı bütün yatırımlar çöpe mi atılmak istenmekte, millî servet dikkate alınmamakta mıdır?

9-Sayın rektör enerjisini ve zamanını bu siyasi manevralara harcamak, kötü bir lokantacı gibi davranarak kontamine yemekleri ısıtıp ısıtıp önümüze getirmek yerine amacı bilim üretmek olan üniversitenin bilimsel çalışmalarına odaklanmayı düşünmekte midir?

10-Sayın rektörün amacı nedir, ne yapmak istemektedir?

Ulusal Aşçılar Federasyonu olarak rektörlüğün böyle tarihi bir hata yapmayacağını umut ediyor, ancak beklenen sağduyulu açıklama gelmezse aşçılık camiasını toptan harekete geçirip, bir sivil toplum örgütü olarak toplumdan aldığımız gücü sonuna kadar kullanacağımızı da belirtmek istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2019, 12:13