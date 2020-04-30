Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) sürekli işçi alım ilanı yayınladı. BAİBÜ’den konuyla ilgili yapılan duyuruda, “Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile Sürekli İşçi alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 30.04.2020-04.05.2020 tarihleri arasında (https://www.iskur.gov.tr) internet sayfasında ‘Açık İşler’’ bölümünde yayınlanacak olup, ilan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan linki üzerinden) TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, E-Devlet (www.türkiye.gov.tr) ve Alo 170 üzerinden başvuru yapabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

Şubelerden bireysel başvuru alınmayacağı belirtilen işçi ilanına göre BAİBÜ, 10 güvenlik görevlisi ve 22 temizlik görevlisi alımı yapacak. İlana başvuracaklarda aranan genel şartlar ise şu şekilde sıralandı:

“1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak,

5- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak tecilli veya muaf olmak),

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak şartları aranır.”

İlanda belirtilen alanlara ilişkin özel şartlar için başvuru yapacakların BAİBÜ resmi internet sitesi ibu.edu.tr’de yayınlanan ilan metnine bakabileceği bildirildi.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ //ajanda.ibu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/04/%C4%B0lan-Metni_Nisan_2020.pdf

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 16:07